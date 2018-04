Laineen kuiva kausi poikki – Sami Niku maalinteossa heti debyytissä

Ossi Ahola

STT

Jääkiekon NHL:ssä Winnipegin Patrik Laine on tehnyt maalin ottelussa Montrealia vastaan. NHL:n maalipörssin kärkisijoilla olevalla Laineella oli takanaan seitsemän ottelua ilman maaleja.

Laine on tehnyt tällä kaudella nyt 44 maalia ja hän on NHL:n maalipörssin toisena. Montrealia vastaan syntyneen maalin myötä Laine kavensi maalieroa pörssiä johtavaan Washingtonin Aleksandr Ovetshkiniin, jolla on kasassa 46 maalia.

Laineen maali syntyi avauserässä ylivoimalla.

Raanta iskussa

Myös Winnipegin suomalaispuolustaja Sami Niku teki ottelussa maalin. Nikun kolmannen erän osuma vei Winnipegin 4-3-johtoon. Ottelu oli suomalaispelaajan NHL-uran ensimmäinen.



Jets varasi Nikun vuoden 2015 draftin 7. kierroksella, varausnumerolla 198. Winnipeg solmi viime vuonna Nikun kanssa kolmen vuoden tulokassopimuksen.

Lisäksi Montrealin Artturi Lehkonen onnistui maalinteossa ottelussa.

Ottelu päättyi jatkoajan myötä Winnipegin 5-4-voittoon.

Arizonan Antti Raanta jatkoi vakuuttavia otteitaan NHL:ssä, kun joukkue vei voiton Calgarysta 4-1. Ottelussa 42 kertaa torjunut Raanta on nyt voittanut kymmenestä viimeisestä startistaan yhdeksän.

Muilla suomalaistorjujilla oli sen sijaan synkempi ottelukierros. Pekka Rinteen Nashville hävisi Floridalle 1-2 suomalaisvahdin torjuessa 31 kertaa. Myös Tuukka Raskin Boston joutui tyytymään häviäjän rooliin, kun Tampa Bay vei joukkueiden kohtaamisen 4-0. Rask pysäytti kiekon 32 kertaa.