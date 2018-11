Latvala ajoi Australian MM-rallin voittoon ja varmisti Toyotan merkkimestaruuden

-

Toyota on varmistanut rallin MM-sarjan merkkimestaruuden, kun Jari-Matti Latvala ajoi Australian MM-rallin voittoon. Toyotan tallipäällikkö on entinen rallin maailmanmestari Tommi Mäkinen, ja tallin päämaja on Keski-Suomessa Puuppolassa.

Voitto oli Latvalalle kauden ensimmäinen. Edellisen kerran hän on juhlinut osakilpailuvoittoa Ruotsin rallissa viime vuonna.

Toiseksi Australian rallissa sijoittui Hyundai-kuljettaja Hayden Paddon ja kolmanneksi Citroenin Mads Östberg.

Jari-Matti Latvalan tallikaveri Esapekka Lappi oli rallin neljäs, ja kuljettajien maailmanmestaruuden voittanut Fordin Sebastien Ogier viides.

Kuljettajien maailmanmestaruus ratkesi jo ennen Australian osakilpailun päättymistä, kun kaksi Ogierin kanssa mestaruudesta kamppaillutta kuljettajaa joutui keskeyttämään. Hyundain Thierry Neuville ajoi 22. erikoiskokeella penkkaan, ja seuraavalla erikoiskokeella Toyotan Ott Tänak törmäsi puuhun.