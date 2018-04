Leijonia luotsaava Marjamäki tutustumisretkellä – Tärkeää on nähdä pelaajat

Kari Mankonen

Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Lauri Marjamäki piti Valko-Venäjää vastaan käytyjen maaotteluiden tärkeimpänä antina tutustumista uusiin pelaajiin.

– Tärkeää on nähdä pelaajat, kun mukana oli 11 ensikertalaista. Tärkeätä on myös se, että jätkät näkevät ja ymmärtävät, mistä on kysymys, sanoi Marjamäki.

– Pelasimme kahdessa pelissä yhteensä neljä erää hyvää jääkiekkoa. Tänään ensimmäinen ja kolmas erä olivat hyviä, mutta toisessa erässä teimme 23 kiekonmenetystä.

Suomi ratkaisi pelin kolmella ylivoimamaalilla.



– Turussa sivussa ollut Antti Suomela toi osaamista. Turussa puolet ottelusta pelannut Veli-Matti Savinainen oli tärkeä mies ylivoimalla, Marjamäki painotti.

Casimir Jürgens teki onnekkaalla tasoituksella pelin lopussa uransa ensimmäisen maaottelumaalin.

– Tykkään tästä pakistosta. Esimerkiksi Juuso Riikola ja Casimir Jürgens onnistuivat hyvin, Marjamäki sanoi.

Suomi lähtee maanantaina leirille Latviaan.

– Ryhmään tulee uusia pelaajia, mutta pidämme ryhmää ehkä isompana ensi viikolla. Haluamme antaa joka jätkälle rehellisen mahdollisuuden, Marjamäki painotti.