Lost in Kainuu saa Hossassa hienot ja haastavat puitteet

Vastavalo/Suomussalmen kunta

Hossa tarjoaa hienot puitteet myös seikkailu-urheilutapahtumalle.

Pekka Pajala

Seikkailu-urheilu

Maailman suurimmaksikin mainittu seikkailu-urheilukilpailu Lost in Kainuu kerää viikonloppuna ennätysosanoton. Hossan kansallispuistossa käytävään kilpailuun osallistuu 209 joukkuetta ja yhteensä runsaat 450 kilpailijaa. Tapahtuma on loppuunmyyty.

Rankin viikonloppu syksyisessä Kainuussa on tarjolla Extremely Lost-sarjan kolmejäsenisille joukkueille, joiden vuorokauden mittainen urakka on pituudeltaan noin 240 kilometriä.

– Luvassa on elämyksellinen seikkailu timanttisissa paikoissa, kehuu Kainuun Liikunnan tapahtumapäällikkö Jukka Liuha.

Seikkailijat etenevät maastossa jalan, kiiveten, pyöräillen, meloan ja uiden.

– Yksi seikkailutehtävä jää varmasti osanottajien mieleen, salaperäinen Liuha lupaa.

Extremely Lost-sarjan lisäksi Lost in Kainuussa kilpaillaan Lost- ja Almost Lost-sarjoissa. Lost-sarjan parinsadan kilometrin reitin voi selvittää 16-18 tunnissa ja Almost Lost-sarjan noin 80 kilometrin matkaa kuluu 6-8 tuntia.

Pisimmät sarjat starttaavat taipaleelle perjantaina kello 11. Almost Lost-sarjan lähtö on lauantaina kello 8.

Kisan tunnetuin osanottaja on suomalaisen seikkailu-urheilun pioneeri Petri Forsman, joka juhli voittoa viime vuonnakin.

Elokuussa Forsman osallistui Tukholmasta Ahvenanmaan kautta Turkuun kulkeneeseen Nordic Islands Adventure Raceen. Suomalaisjoukkueen sijoitus 600 kilometrin kisassa oli neljäs.

Lost in Kainuu

käynnistyi aikoinaan Lost in Kajaanina, mutta viimeisten kahden vuoden aikana tapahtuma on laajentunut eri puolille Kainuuta. 2016 reitti kulki Ukkohallasta Kajaanin ja viime vuonna Kuhmosta Kajaaniin. Nyt tapahtuma päätettiin viedä kokonaan Hossaan.

– Hossa on alueena hyvin monipuolinen. Se tuo kilpailijoille vaihtelua ja reitinvalintoja, Liuha kertoo.

Ensimmäinen Lost in Kajaani järjestettiin 2011.

Aluejohtaja Teemu Takalon mukaan Lost in Kainuu on noussut Kainuun Liikunnan toiseksi tärkeimmäksi vuotuiseksi tapahtumaksi. Ykköspaikkaa pitää vielä hallussaan Vuokatti-hiihto.

– Lost in Kainuusta on kasvanut myös taloudellisesti merkittävä tapahtuma. Se näkyy myös sosiaalisessa mediassa hyvin, Takalo sanoo.