Löw ei tahdo käsittää Saksan karsiutumista: Tätä pitää sulatella ennen kuin pystyn ajattelemaan selkeästi

Soul

Saksan jalkapallomaajoukkue epäonnistui Venäjän MM-turnauksessa tavalla, jota jalkapalloväki saa selittää seuraavat neljä vuotta. Saksa hävisi keskiviikkona Kazanissa Etelä-Korealle 0-2, jäi lohkossaan viimeiseksi ja jämähti ensi kertaa 80 vuoteen MM-kisojen alkulohkoon.

Saksa lähti turnaukseen hallitsevana mestarina ja kuului turnauksen voittajaehdokkaisiin.

– Pettymys on valtava, Saksan päävalmentaja Joachim Löw tiivisti tunnelmat.

Löw, 58, joutuu samalla pohtimaan asemaansa, vaikka hänellä on sopimus vuoteen 2022.



– On liian aikaista sanoa jatkosta mitään. Pettymys on nyt niin syvä, että minun pitää sulatella sitä ainakin muutamia tunteja ennen kuin pystyn ajattelemaan selkeästi.

Saksa selvitti MM-kisojen karsinnat täydellisesti kymmenellä voitolla, mutta paras vire jäi karsintoihin.

Puolustaja Mats Hummels tunnusti Etelä-Korea -tappion jälkeen, ettei maajoukkueen peli ole sujunut aikoihin.

– Jouduimme tähän pinteeseen jo Meksiko-pelissä, Hummels palasi Saksan avausotteluun Venäjän turnauksessa.

– Ja tosiasia on, että pelasimme hyvin viimeksi syksyllä 2017. Tämä pettymys on niin kitkerä, että sitä on todella vaikea pukea sanoiksi.

Saksan hävisi MM-kisojen avausottelunsa Meksikoa vastaan 0-1. Toisessa ottelussa se voitti Ruotsin vaivoin 2-1 ennen kompasteluaan Etelä-Koreaa vastaan.