ManU sai Real Madridin nurin Miamissa

JOE SKIPPER

Ander Herrera, Alexis Sanchez ja Fred juhlivat ManUn avausmaalia.

STT, AFP

Miami

Viekas valmentajavelho Jose Mourinho löysi Miamista hymyn kasvoilleen tiistaina. Pari viikkoa Yhdysvaltain kiertueella synkistellyt Mourinho piristyi, kun Manchester United venyi Miamin harjoituspelissä 2–1-voittoon Real Madridista.

Mourinho on murjottanut jouduttuaan rimpuilemaan suurimman osan kaksiviikkoista leiritystä ilman avainpelaajiaan, joilla on ollut lomaa MM-turnauksen takia. Pahantuulinen valmentaja on ollut reissussa hyvin kriittinen pelaajilleen.

Alexis Sanchezin ja Ander Herreran maaleilla järjestynyt voitto kevensi ManUn tunnelmia.

– En minä ole tästä reissusta mitään oppinut, Mourinho aloitti puheenvuoronsa ärhennellen, mutta suli nopeasti kehuihin.

– Olen aina tiennyt, millaisia pelaajia vaikkapa Ander Herrera, Juan Mata ja Alexis Sanchez ovat. Joukkueessa on nuoria, joiden on kasvettava nyt nopeasti vastuuseen. Tänään he tekivät juuri sen ja antoivat peliin kaikkensa.

ManU livahti ensimmäisellä puoliajalla 2–0-johtoon ennen kuin Real Madridin Karim Benzema tuuppasi kavennusosuman juuri ennen taukoa. Ottelun lopussa Mourinhon miehistö oli lujilla, kun Real Madrid sai tuoreita jalkoja kamppailuun.

– Olimme 15 minuuttia ennen peliä aivan sipissä. Luulin jo, ettemme kestävä vastustajan painostusta, kun he saivat Toni Kroosin, Asension ja Iscon kentälle, Mourinho tunnusti.

De Gea palasi lomilta

ManU ja Real Madrid tulivat yli 64 000 katsojan eteen kovasti erilaisista lähtökohdista. ManU alkaa olla jo valmis Valioliigaan, mutta päävalmentaja Julen Lopetegui vasta käynnistelee Real Madridin konetta viikkoa Valioliigaa myöhemmin alkavaan Espanjan liigaan.

Tiistaina Lopetegui peluutti Gareth Balea vain avausjaksolla ja säästeli Kroosia pitkään penkillä.

Mourinho sai Espanjan maajoukkuevahdin David de Gean kentälle ensi kertaa MM-kisojen jälkeen. Samalla hän kokeili alkukesästä hankkimaansa brasilialaispelaajaa Frediä keskikentällä. Donetskista 58 miljoonalla eurolla kaapattu Fred onnistyi debyytissään tyylikkäästi.

Toisella puoliajalla Real Madridin norjalaispelaaja Martin Ödegaard oli lähimpänä tasoitusta. Hän sähelsi 56. minuutilla pallon lähietäisyydeltä yli ManUn maalin, ja ottelun lopulla De Gea torjui hänen vapaapotkunsa.

ManUn voitto Real Madridista oli kesän harjoitusotteluissa ensimmäinen varsinaisella peliajalla. Viime viikolla se kukisti AC Milanin rankkareilla.