Minihuuhkajilla on edessään kohtalonpeli – voitto voi viedä EM-välieriin

STT

Suomen alle 19-vuotiaiden poikien jalkapallomaajoukkue on kokenut henkisesti kovia kolauksia EM-kotiturnauksessa Vaasassa ja Seinäjoella. Lohkoavauksessaan Italiaa vastaan Minihuuhkajat taisteli realistisesti voitosta, mutta jalkapallon mahtimaa poistui nurmelta 1-0-voitto taskussaan. Toisessa ottelussa Norjaa vastaan Suomi oli jo puolittain voitonjuhlissa, kunnes bileet menivät pilalle Norjan iskettyä kahdesti ottelun lopussa ja vietyä voiton 3-2.

Nuoren joukkueen henkistä kovuutta mitataan sunnuntaina, kun Suomi kohtaa lohkon päätöspelissään Portugalin. Mikäli Norja häviää Italialle, menee Suomi kahden tai useamman maalin voitolla välieriin, ja yhden maalin voitolla puolestaan sijoitusotteluun, jossa on palkintona MM-paikka. Kaikilla muilla tuloksilla Suomen kisat päättyvät.

– Me olemme painottaneet, että kaikki riippuu nyt yhdestä ottelusta. Enää ei tarvitse miettiä kolmea ottelua. Me olemme analysoineet tarpeeksi Portugalia, ja he pelaavat onneksi meille tutuimmalla ryhmityksellä eli 4-3-3:lla, avasi Minihuuhkajien päävalmentaja Juha Malinen.

Malinen on luonut joukkueeseensa uskoa lyömällä faktoja pöytään.

– Me olemme näyttäneet, että me kuulumme tälle tasolle. Meidän tavoitteena oli saada MM-paikka, mutta nyt voimme jopa ylittää sen voittamalla kahdella maalilla. Näistä asioista olen puhunut joukkueelle, joka on päässyt täysin yli aiemmista pettymyksistä.

Suomi on tehnyt turnauksessa yhden pelitilannemaalin, joten tehokkuutta pitää nyt löytyä aiempaa enemmän.

– Laitoja täytyy hyödyntää paremmin, etenkin (Timo) Stavitskin puolta, jonne emme ole saaneet tarpeeksi palloja. Vastustajat ovat varmasti myös pelanneet häntä tarkoituksella pois, sillä hän oli jo ennakkoon meidän suurimpia tähtiä.

Suomi operoi kapealla pelaajaringillä, mutta loukkaantumiset eivät ole onneksi kiusanneet.

– Kaikki ovat kunnossa, mutta avaukseen saattaa tulla joitain muutoksia, Malinen paljasti.