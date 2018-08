Murto ja Nikkanen ovat valmiina senttipeliin

STT

Tuttu kaksikko, tuttu tilanne. Seiväshyppääjät Wilma Murto ja Minna Nikkanen ovat lähdössä Euroopan mestaruuskisojen karsintaan ja pyrkivät loppukilpailuun kuten kaksi vuotta sitten Amsterdamissa.

Tuttua on sekin, ettei finaalipaikka edellytä karsintarajan 455 ylitystä. Joten sitä pitää arvailla.

– Lähden siitä, että hyppään niin korkealta kuin tarvitsee, Murto sivuutti kysymyksen.

Nikkanen kilpailee 17:ttä kertaa aikuisten arvokisoissa. Hänellä on kokemusta jo kuudesta arvokisafinaalista.

– 445 on yleensä riittänyt. Voi olla, että nyt pitää ylittää 450, joten sitä lähden hyppäämään, Nikkanen kertoi.

Kaksikkoa valmentavan Jarno Koivusen ajatukset ulottuivat finaaliin asti. Hän on huomannut tason nousseen.

– Naisten seiväshypyssä 465 on tavannut riittää pronssiin. Uskon, että nyt mitali edellyttää 470:n ylitystä.

Seiväshypyn karsinta on Berliinin kisaohjelmassa tiistaina ja loppukilpailu torstaina.

Seiväshyppy saa aina arvokisoissa uuden luonteen, kun tapahtuma kestää verryttelyineen tuntikausia. Se korostuu jo karsinnassa, kun urheilijan pelisilmä näkyy siinä, miten hän säilyttää voimansa ratkaisukorkeuksiin.

– Karsinnasta tulee pitkä kisa, jossa myös hyppyjen välit ovat pitkiä. Ja on kuuma, Koivunen muistutti.

– Kilpailijan pitää tässä tilanteessa säästää energiaa niin, että sitä on jäljellä myös ratkaisukorkeuksissa.

Eli kukin hypättävä korkeus pitäisi ylittää mieluiten ensimmäisellä yrityksellä.

Molemmat suomalaiset tuntevat pelin hengen. Siinä ei ole mitään uutta eikä ennen kokematonta. Silti sekä Murto että Nikkanen lähtevät kilpailuun hieman erikoisesta asemasta.

Murto, 20, lähti kauteen pitkäaikaisen jalkavaivan takia ilman tavoitteita. Ne hän on asettanut ja sitten korottanut kerta kerralta kuten rimaa seiväskilpailussa.

Nyt rima on vihdoin asettunut finaalipaikkaan. Samalla hän haluaisi parantaa Amsterdamin vuoden 2016 kisojen seitsemättä sijaa.

– Jo pääsy näihin kisoihin on minulle viime kauden jälkeen bonusta. Olen päässyt takaisin kahden vuoden takaiselle ennätystasolleni, otekorkeuteni on taas sama kuin se oli parhaimmillaan 2016, ja nyt minulla on matkassa isompi seiväs kuin koskaan, Murto kertoi.

Nikkanen kärsi Kalevan kisoissa pakaran seudun hermopinteestä, josta hän on nippa nappa toipunut.

– Ei ollut helppo valmistautua näihin kisoihin. Piti päästä treenaamaan, mutta samalla jalan ja pakaran piti antaa palautua, Nikkanen tunnusti.

Molemmat ovat keskittyneet kahden viime viikon ajan vauhdinjuoksuun.

– Juoksunopeutta on yritetty lisätä, koska se on energianlähde seiväshypyssä, Koivunen muistutti.