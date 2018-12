Pekka Rinne ja Nashville kaatoivat Buffalon kärkiottelussa

STT

Helsinki

Pekka Rinne pysäytti 21 laukausta ja auttoi Nashville Predatorsin 2-1-kotivoittoon Buffalo Sabresista.

Voiton myötä Predators on 39 pisteellä yksin NHL-jääkiekkoliigan länsilohkon kärjessä ja koko liigan kakkosena Tampa Bayn jälkeen.

– Mielestäni tämä oli todennäköisesti yksi koko vuoden parhaista peleistämme puolustuspäässä. Se (Buffalo) on hyvä jääkiekkojoukkue. Heistä näki, että heillä on itseluottamusta. He painoivat päälle kolmannessa erässä, mutta heillä taisi olla vain viisi laukausta, Rinne sanoi NHL:n nettisivuilla.

Ryan Ellis vei ylivoimalla Predatorsin johtoon ensimmäisessä erässä, mutta Sam Reinhart tasoitti pelin toisessa erässä kauden seitsemännellä maalillaan. Kevin Fialan toisen erän lopulla laukoma Predatorsin 2-1-maali oli illan viimeinen osuma.

– Kaverit tekivät erittäin hyvää työtä. Heillä on paljon nopeutta ja heidän kärkiketjunsa ovat vaarallisia. Minusta hoidimme ottelun erittäin hyvin, Rinne jatkoi.

Tappio oli Sabresin kolmas peräkkäinen. Sitä ennen joukkue oli voittanut kymmenen ottelua peräkkäin.

– Ehkä yritimme liian hienoja ratkaisuja muutaman kerran. Mutta vaihtopenkillä mieliala pysyi koko ajan erittäin positiivisena. Pysyimme positiivisella mielellä myös pukukopissa, joten uskon, että teemme paljon hyviä asioita. Meidän täytyy vain jatkaa, katsoa mitä teemme huonosti ja jatkaa, Sabresin hyökkääjä Patrik Berglund sanoi.

Dallasin Esa Lindell teki kauden neljännen maalinsa, kun Sars kaatoi kotijäällään Edmonton Oilersin 4-1. Lindell pääsi laukomaan kiekon tyhjiin alivoimalla kolmannen erän lopulla. Lindell sai kiekon puolustuspäässä ja suuntasi sen kohti tyhjää verkkoa.

Edmontonin maalivahti Mikko Koskinen torjui 21 kertaa. Oilers pelasi ensi kertaa pitkään aikaan ilman kapteeniaan Connor McDavidia tämän sairastumisen takia. Myös Oilersin hyökkääjä Ryan Spooner oli poissa pelistä loukkaantumisen vuoksi.