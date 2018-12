Petteri Forsell tehopäällä Puolan liigassa

STT

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen keskikenttäpelaaja Petteri Forsell oli näkyvässä roolissa, kun Forsellin joukkue Miedz Legnica haki Puolan liigassa 3-1-vierasvoiton Gornik Zabrzesta.

Forsell tykitti Legnican 1-0-johtoon ensimmäisellä puoliajalla komealla vapaapotkulla, mutta maali merkattiin lopulta Gornikin maalivahdin omaksi maaliksi.

Toisella puoliajalla Forsellin nimi pääsi tilastomerkintöihinkin asti, kun Forsell tykitti Legnican toisen maalin rangaistuspotkusta.

Kokkolalaispelaaja on ollut erinomaisessa vireessä Puolan pääsarjassa, sillä Forsell on tehnyt tällä kaudella 17 pelaamassaan ottelussa seitsemän maalia. Legnica on sarjassa 12. sijalla.

Mainiosta maalisaldostaan huolimatta Forsell ei ole vakiinnuttanut paikkaansa Huuhkajissa. Hän tuli vaihdosta kentälle Suomen kahdessa Kansojen liigan ottelussa tänä syksynä – Viroa vastaan lokakuussa ja marraskuussa Unkaria vastaan.