Räikkönen suu kuivana ja Bottas myrtyneenä tauolle

Zoltan Balogh

Räikkönen ajoi kolmanneksi Unkarissa. Kesätauolla hän aikoo viettää aikaa perheensä kanssa.

STT

Formula 1

Valtteri Bottasta ei hymyilyttänyt pätkän vertaa Unkarin GP:n jälkeen. Mercedes-kuljettaja sijoittui Hungaroringinssa viidenneksi.

Päähuomio kiinnittyi Bottaksen kisan lopun kahteen törmäämiseen: ensin Sebastian Vettelin auton perään ja sitten Daniel Ricciardon menopelin kylkeen.

Osuminen Vetteliin hajotti Bottaksen auton etusiipeä, mutta hän nitkutteli maaliin.

Jälkimmäisestä tilanteesta Bottas sai kymmenen sekunnin aikarangaistuksen, mutta sijoitus säilyi ennallaan.

– Olin sisälinjalla. Puolet etusiivestäni puuttui, ja renkaat menivät lukkoon. Olen varma, että hän näki minun tulevan aika kovaa mutkaan. Silti hän käänsi, ja osuimme, Bottaksen näkemys kuului Ricciardo-kolarista.

Mercedeksen Lewis Hamilton vankisti MM-johtoaan voittamalla kilpailun ennen Ferrarin Vetteliä ja Kimi Räikköstä. Ricciardo sijoittui neljänneksi.

Kuin suolaa haavoihin pannakseen Mercedeksen tallipomo Toto Wolff kutsui Bottasta kisan jälkeen ”erinomaiseksi siipimieheksi” viitaten siihen, että Bottas oli Ferrari-kaksikon edessä, kun Hamilton ajoi kärjessä karkuun.

– Ensinnäkin siipimieheksi sanominen sattuu. Toisekseen en näe tässä kisassa minulle mitään myönteistä, pettynyt Bottas sanoi.

Viime viikon Saksan GP:n jälkeen Wolff vakuutti, että Hamilton ja Bottas ovat tallin hierarkiassa keskenään samalla viivalla, vaikka brittikuski johtaa MM-taistoa.

– Meidän täytyy puhua tämän kisan jälkeen. Olemme ylittäneet kauden puolivälin, ja piste-ero on iso, Bottas sanoi.

Räikkönen ajoi tasapainoisen kilpailun, vaikka sanojensa mukaan vauhtia olisi ollut kolmossijaa parempaan tulokseen. Päivää sotki Ferrarin sähläys juomapullon letkun kiinnityksessä. Räikkönen ajoi hellepäivän kisan läpi ilman mahdollisuutta saada vettä.

– Ei se ollut iso juttu. Tietysti olisi hienoa saada vähän vettä suuhun aika-ajoin, ottaa drinkki silloin tällöin, Räikkönen letkautti.

Räikkönen putosi lähdön jälkeen kolmossijalta neljänneksi. Hän nousi takaisin kolmanneksi ohitettuaan lopussa Bottaksen.

– Lähtö ei ollut ihanteellinen, sitä meidän täytyy parantaa. Ei tämä tuntunut miltään erityisen hyvältä kisalta, Räikkönen tiivisti.

Unkarin GP:n jälkeen kautta on takana 12 kilpailua. Seuraava kisa ajetaan lähes kuukauden päästä Belgiassa, joten kuskeja odottaa pieni tauko.

– Menen perheeni kanssa kotiin, ja sitten tulen takaisin tänne (Unkariin) testaamaan. Sen jälkeen menen takaisin kotiin, ja olen jonkin aikaa perheeni kanssa, mikä on hienoa, Räikkönen listasi.

Hamiltonin ote uran viidennestä MM-tittelistä on tiukka, kun F1-kaudesta on takana 12 kilpailua. Hamilton on kerännyt 213 MM-pistettä, Vettel 189, Räikkönen 146 ja Bottas 132.

– Tulimme tänne tietäen, että Ferrari on tänä viikonloppuna todella nopea. Mikä hieno päivä, loistava yleisö ja mahtavaa työtä tiimiltä, Hamilton intoili.

Brittikuskille Unkarin GP:n voitto on jo uran kuudes. Tällä kaudella ykköstiloja on tullut viisi ja koko uralla peräti 67.

Sunnuntaina hän kukisti Vettelin 17 sekunnilla. Hamilton on vahvassa lennossa, sillä hän oli myös viikko sitten Hockenheimissa ykkönen.

Vettelin mietteet olivat kisan jälkeen kaksijakoiset.

– Kakkossija ei ole sitä, mitä halusimme, mutta se oli tämän päivän maksimimme, Vettel sanoi.

– Bottaksen renkaat menivät huonommiksi ja huonommiksi, ja olin aika varma, että pystyn kukistamaan hänet. Kun sain osuman autoni peräpäähän, en ollut varma, mitä oli tapahtunut. Olin onnekas, ettei autoni hajonnut ja pystyin jatkamaan matkaa, Vettel kuvaili.