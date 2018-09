Räikkös-spekulaatiot kiihtyivät jälleen – nuori Leclerc varovainen puheissaan

VALDRIN XHEMAJ

Kimi Räikkönen itse ollut hyvin vaitonainen eikä ole kommentoinut jatkoaan koskevia spekulaaatioita mitenkään.

Monza

Huhut Kimi Räikkösen tulevaisuudesta formula ykkösten Ferrari-tallissa käyvät kovilla kierroksilla. Viikonloppuna saksalaislehti Auto, Motor und Sport hämmensi keitosta spekuloimalla, että nuori Charles Leclerc korvaa kokeneen suomalaiskuljettajan Ferrarin ratissa tämän kauden jälkeen.

Arvailut Leclercin siirrosta F1-mahtitalliin ovat käyneet kuumina läpi kesän. Keskikesällä huhuttiin, että Räikkösen vaikeudet alkukaudella ja Sauberilla ajavan tulokas-Leclercin, 20, yllättävän kypsät otteet saisivat Ferrarin kiinnostumaan vaihtamisesta nuorempaan ensi kaudeksi. Sen jälkeen puolestaan arveltiin, että tilannetta ovat muuttaneet paitsi Räikkösen parantuneet suoritukset, myös Ferrari-päämies Sergio Marchionnen kuolema kuukausi sitten. Marchionnen nähtiin tukevan vahvasti Leclercin Ferrari-siirtoa.

Saksalaislehden tietojen mukaan Marchionne ehti jo ennen kuolemaansa tehdä sopimuksen Leclercin kanssa. Autosport puolestaan arvioi maanantaina, että Leclercin asema edistyi viikonlopun Italian gp:n aikana, sillä Ferrarin puheenjohtaja John Elkann tapasi nuoren monacolaislupauksen.

Räikkönen ei ole kommentoinut spekulaatioita, ja Leclerc on varovainen hänkin.

– Se oli vain esittäytyminen ennemmin kuin mitään puhumista tulevaisuudesta tai muusta, Leclerc sanoi Autosportille tapaamisestaan Ferrari-johdon kanssa.

– Minulla ei koskaan ollut suoraa kontaktia herra Marchionnen kanssa, mutta kyllä hän puhui minusta hyvää. Olihan se mukava kuulla positiivisia kommentteja, mutta ei minulla ollut suoraa yhteyttä häneen, nuorukainen jatkoi vielä.

Tulokaskaudellaan viidesti pisteille ajaneelta Leclerciltä kysyttiin, onko hän mielestään tehnyt tarpeeksi päästäkseen Ferrarin ohjaimiin.

– He (Ferrari-pomot) ovat niitä, jotka tekevät päätökset. He tietävät millainen kuljettaja olen, ja arvioivat, onko se tarpeeksi vai ei. Olen yhä nuori ja edessä on vielä monia kisoja oppiakseni lisää. Jos päädyn sinne (Ferrarille), se olisi todeksi käynyt unelma. Mutta minun tehtäväni ei ole sanoa, olenko valmis vai ei, Leclerc pyöritteli.

Yhä siis odotellaan, käykö Leclercin unelma toteen. Hän itse myönsi Monzassa, että jatkuvia spekulaatioita on vaikea pitää poissa mielestä.

– Siksi, koska tämä on lapsuudesta asti ollut unelma. Yritän kuitenkin keskittyä siihen, mitä tällä hetkellä on menossa.