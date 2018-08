Räikkösen Ferrari ei enää toipunut alun kolhuista – kauden kolmas keskeytys

STT

Spa-Francorchamps

Ferrarin Kimi Räikköselle uran 14:s Belgian gp oli murheellinen. Dramaattisessa lähtörytäkässä Red Bullin Daniel Ricciardo osui Räikkösen takarenkaaseen ja sen jälkeen Ferrarin suomalainen vaihteli varikon ja radan väliä kolhitun autonsa kanssa. Lopulta kisa päättyi 9. kierroksella.

– Liikaa vauriota, jotta voisi jatkaa, talli tviittasi.

Keskeytys on Räikköselle kauden kolmas ja ensimmäinen sitten toukokuisen Espanjan gp:n.

Kolmelta kuljettajalta kisa päättyi heti alkuunsa. McLarenin Fernando Alonso lensi näyttävästi radalta, ja kisa päättyi myös Sauberin Charles Leclerciltä ja Renaultin Nico Hülkenbergiltä. Rytäkässä kärsi myös Red Bullin Daniel Ricciardo, joka kuitenkin pääsi varikolta vielä jatkamaan.

17. lähtöruudusta startannut Mercedeksen Valtteri Bottas sai alkumetreillä iskua hänkin, mutta on tekemässä kuitenkin hyvää nousua. Hän on 18. kierroksella sijalla 8. Kärjessä ajaa Ferrarin Sebastian Vettel ennen MM-pistekärkeä, Mercedeksen Lewis Hamiltonia. Kolmantena oleva Red Bullin Max Verstappen on jäänyt jo reilummin, ja sijoilla 4–5 on Force Indian kaksikko Sergio Perez/Esteban Ocon.