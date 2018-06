Vassil Donev

Costa Rican Bryan Ruiz ampui alkulohkossa rangaistuspotkun ylärimaan, mutta pallo pomppasi maaliin Sveitsi-vahti Yann Sommerin pään kautta. Sommer oli MM-kisahistorian kolmas maalivahti, jonka nimiin merkattiin oma maali.

Rankkareita tulee VARmasti myös pudotuspeleissä

Videotuomarointijärjestelmä VAR on lisännyt selvästi rangaistuspotkujen määrää jalkapallon MM-kilpailuissa. Myös lisäajalla on nähty poikkeuksellisen paljon maaleja, mutta kisojen kokonaismaalimäärä on silti normaalin vaihteluvälin sisällä. MM-kisojen pudotuspelit käynnistyvät tänään.

Jalkapallon MM-turnaus Venäjällä on edennyt pudotuspelivaiheeseen. MM-turnauksessa on pelattu 48 ottelua ja jäljellä on vielä 16