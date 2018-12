Rullaluistimet sivuun ja hokkarit jalkaan, alamäkiluistelun kilpailukausi alkaa

Predrag Vuckovic

Kaksi kertaa alamäkiluistelun nuorten maailmanmestaruuden voittanut Mirko Lahti hamuaa kärkeen aikuisten MM-sarjassa.

STT, Paavali Pastila

Tätä hetkeä Mirko Lahti on odottanut. Alamäkiluistelun pitkä harjoituskausi on ohi, ja lajin Suomen ykköstykki saa vaihtaa jalkineensa vihdoin rullaluistimista hokkareihin. Syy rullaluistelun suureen määrään harjoituskaudella on yksinkertainen: Suomessa jääradoilla harjoittelu on harvinaista herkkua, sillä ratojen jää on luonnonjäätä.

– Suurin osa vuodesta harjoitellaan asfalttiradoilla, tehdään hyppyjä ja eri muotoja. Harjoituskaudella melkein kaikki huiput käyttävät rullaluistelussa erikoisluistimia, joilla luistelu tuntuu melkein samalta kuin luistelisi jäällä, Lahti selittää harjoituskauden kuvioitaan.

Lahti nähdään tulevana viikonloppuna Japanin Jokohamassa, jossa pärähtää käyntiin alamäkiluistelun MM-sarja. Ryskyvässä ja supernopeassa lajissa kilpaillaan jälleen siitä, kuka tulee luistimillaan tiukkoja hyppyjä ja kurveja täynnä olevan jääradan parasta vauhtia maaliin.

Suomalaismiehistä kauden suurimmat menestystoiveet kohdistuvat Lahteen, 22, joka oli viime kaudella aikuisten MM-sarjassa kahdeksas.

– Lähden kauteen todella odottavin ja luottavaisin mielin. Ensimmäistä kertaa kilpaillaan Aasiassa. Veikkaan, että siellä on iso yleisö ja hyvin järjestetty tapahtuma, Lahti innostuu.

Palkintopalli tähtäimessä

Kahtena viime kautena nuorten maailmanmestaruuksia lajissa juhlinut Lahti kilpailee alkavalla kaudella vain aikuisten sarjoissa. Hyvästien heittäminen nuorten kisoille ei kuitenkaan Lahden mukaan muuta asioita.

– Ei tarvitse kilpailla sitä junnukisaa perjantaina, joten pystyn lepäämään sen ajan, Lahti sanoo.

– Tavoitteeni tällä kaudella on sijoittua MM-sarjassa viiden parhaan joukkoon ja päästä palkintopallille.

Kolme kuukautta ja yhdeksän kilpailua kestävä alamäkiluistelun MM-kausi on pikainen pyrähdys, jonka aikana kiertue rantautuu jälleen Suomeenkin. Jyväskylässä kilpaillaan helmikuun alussa sarjan suurimpiin kuuluva kilpailu, ja Rautalammilla nähdään tammikuussa pienempi kisa. Lahdelle kilpailut kotimaassa ovat kauden herkkupaloja.

– On kiva päästä kotiyleisön eteen kisaamaan, ja tulee lisäbuustia kilpailuihin, kun kavereita ja perhettä tulee katsomaan, Lahti hehkuttaa.