Ruotsalaishiihtäjä pilkkasi norjalaistähtiä musiikkivideolla – on nyt pahoillaan

STT, TT

Seefeld

Hiihdon valtiasmaihin kuuluvien naapurusten nokittelu on ottanut viime aikoina lisäkuumuutta, kun Ruotsin hiihtoeliittiin lukeutuva Calle Halfvarsson esiintyi Norjan hiihtotähtiä varsin rajusti pilkkaavassa musiikkivideossa.

Norjan yleisradion NRK:n urheilua huumorilla käsittelevässä ”Helt Ramm” -ohjelmassa esitetty kahden ja puolen minuutin rap-tuotos on nimeltään ”Who The Fuck Is Norway?”. Se tylyttää muun muassa Petter Northugia ja Johannes Hösflot Kläboa paitsi sanallisesti, myös liikkuvan kuvallisesti: norjalaishiihtäjien pahvikuvia muun muassa sahataan moottorisahalla, poltellaan liekinheittimellä ja maalaillaan Ruotsin väreillä. Laulun nimikysymykseen vastataan: Norja on kuin pikkuinen ruotsalaiskylä.

Video herätti tietenkin keskustelumyrskyä, ja Halfvarsson joutui Seefeldin MM-kisoissa selittelemään. Hän pyysi anteeksi ja puolustautui sanomalla, ettei tiennyt mihin joutui saadessaan kutsun tulla tekemään videota.

– Videolla on sellaista joka ei kuulu urheiluun, enkä itsekään sitä hyväksy. Etukäteen tiesin vain, että laulamme laulun. Näin jälkikäteen kadun tuota. Tässä ei ole mitään hyvää, Halfvarsson toteaa.

Videota on syytetty myös seksistiseksi.

– Pyydän anteeksi kaikilta, jota video on loukannut. Minulle luvattiin, että saan nähdä sen ennen kuin se julkaistaan, mutta en nähnyt. Se harmittaa.

Ruotsin maajoukkueen johdossakaan Halfvarssonin ”aluevaltaus” musiikkimiehenä ei riemua nostattanut.

– Olen erittäin tyytymätön, tämä ei ole mukavaa Callelle eikä joukkueelle. Tämä on mielestäni hyvin sopimatonta, Ruotsin päävalmentaja Rikard Grip sanoi.