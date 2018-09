Suomen MM-lentopalloilijoiden terveyshuolet ovat ohi

STT, REIMA RAUTIAINEN

Varna

Suomen lentopallomaajoukkue palaa miesten MM-kisoissa kokoonpanossaan normaaliin päiväjärjestykseen. Liberoksi kahdessa ensimmäisessä ottelussa merkitty Samuli Kaislasalo palaa hakkuriksi.

Viime toukokuussa ensimmäisen maaottelunsa pelannut 205-senttinen Kaislasalo on potenut Varnassa lievää flunssaa. Lämpö on laskenut, joten hän on pelikunnossa.

Suomen terveystilanne on nyt hyvä. Kaislasalon tavoin flunssan vaivaama passarikonkari Mikko Esko on terve, ja jalkavammojen takia sivussa olleet keskitorjujat Tommi Siirilä ja Markus Kaurto saivat tärkeää pelituntumaa Bulgaria- ja Kuuba-otteluissa.

Suomen joukkue kävi iltapäivällä ennen D-alkulohkon Puola-ottelua kevyessä 50 minuutin harjoituksessa. Ohjelmassa oli lähinnä venyttelyä, pallottelua ja pienpeliä.

Joskus pelipäivänä harjoitukset voivat jäädä joukkueelta tyystin väliin.

– Tilanne elää. Osa pelaajista teki nyt verryttelyä, osa lajiharjoitteita, osa ei mitään, Suomen päävalmentaja Tuomas Sammelvuo kertoi.

Suomella on hotelliltaan Mustanmeren kultahietikoilta Varnan MM-areenalle noin 15 minuutin bussimatka.

Pelaajakierrätys viisasta

Vajaa viikko sitten 19 vuotta täyttänyt libero Niklas Breilin nosteli treeneissä aloituksia niin uutterasti, että hänelle voi ennakoida peliminuutteja myös Puolaa vastaan.

Suomi kohtaa heti Puolan jälkeen seuraavana päivänä Puerto Ricon, joten pelaajien kierrättäminen on viisasta.

– Meillä on neljä ottelua viidessä päivässä, joten kaikkia pelaajia tarvitaan, päävalmentaja Sammelvuo sanoi.

MM-turnauksen Puola–Suomi-ottelu alkaa kello 20.30.