Suomi joutunee selvittämään Ranskan helmikuussa ilman Koposta

STT

Helsinki

Maanantai-illan kirivoitto Bosnia-Hertsegovinasta piti elossa Suomen mahdollisuudet edetä ensi vuonna Kiinassa pelattaviin koripalloilun MM-kisoihin ja siirsi lopullisen karsintaratkaisun helmikuulle. On hyvin mahdollista, että K-karsintalohkon viimeinen kisapaikka ratkeaa vasta kun Suomi kohtaa Venäjän vieraissa 24. helmikuuta.

Sinne asti päästäkseen Suomen pitää todennäköisesti voittaa kotonaan Ranska ilman ykköspelinjohtajaansa Petteri Koposta. Hänen seurajoukkueensa Bayern München kohtaa Euroliigassa Real Madridin 22. helmikuuta, yksi päivä Espoossa pelattavan Suomi–Ranska-ottelun jälkeen.

Toisaalta myös MM-paikkansa jo varmistaneelta Ranskalta puuttuu viimeisistä karsintapeleistä iso liuta kärkipelaajia – mutta Ranskalla on myös huomattavasti suurempi pelaajareservi mistä valita. Marraskuun kahdessa voitokkaassa MM-karsintapelissä Ranskan kokoonpanossa oli vain viisi miestä siitä tusinasta, joka syyskuussa löylytti Suomen 83–67 Montpellierissa.

Ratkaisevaan Venäjä-peliin Koponen sen sijaan saattaa ehtiä, sillä Real-pelin jälkeen Bayern pelaa seuraavan kerran vasta 1. maaliskuuta, kun se kohtaa Euroliigassa montenegrolaisen Buducnost Voli Podgorican.

Venäjällä on viime perjantaina Espoosta hakemansa voiton ansiosta kahden pisteen etu keskinäisten pelien korierossa ja kotietu.Tähän mennessä Venäjä on hävinnyt MM-karsinnan viidestä kotiottelustaan vain yhden, kun taas Suomi on voittanut karsinnan viidestä vieraspelistä kaksi.

– Näistä lähtökohdista on ihan erilaista lähteä helmikuun karsintaikkunaan kuin mitä olisi ollut täällä hävityn ottelun jälkeen. Kaikki on vielä mahdollista, Koponen sanoi Bosnia-Hertsegovina-voiton jälkeen.