Suomi-sarjan puolivälierissä jo kotivoiton aika?

Juha Neuvonen

Jarkko Harjula on tehnyt kaksi maalia puolivälierissä.

Kajaanin Hokki jatkaa pudotuspeliotteluitaan tiistaina kotikaukalossa. Puolivälieräsarja D-Kiekkoa vastaan on tilanteessa 1-1. Jatkoon edetään kolmella voitolla.

Ottelusarja on alkanut kahdella vierasvoitolla. Lauantaina D-Kiekko oli vahvempi Kajaanissa luvuin 5-6 ja sunnuntaina Hokki murskasi D-Kiekon Jyväskylässä peräti 1-6.

– Pääsimme Jyväskylässä alkujännityksestä eroon. Joukkueessa on rento mieli, mutta kaikki tiedostavat sen, että taas lähdetään nollista liikkeelle, Hokin hyökkääjä Erno Räisänen toteaa viitaten ottelusarjan tilanteeseen.

Räisänen iski Jyväskylässä tehot 3+0. Hän pelaa Hokin kakkosketjun sentterinä Heikki Klemetin ja Arttu Leskinen kanssa.

– Jyväskylän peli oli itseltä todella hyvä. Tuntui hyvältä, kun pystyin auttamaan joukkuetta maalien muodossa. Saimme hyökkäysketjun kanssa pelin kulkemaan alusta asti hyvin.

Hokin ja D-Kiekon tämän kauden keskinäiset ottelut ovat olleet runsasmaalisia. Viidessä kohtaamisessa on syntynyt 47 maalia, eli 9,4 maalia per peli.

– D-Kiekko on erittäin hyökkäysvoittoinen joukkue, ja me emme ole aina pystyneet pysymään omassa puolustusvalmiudessa. Lari Kukkohovi pelasi Jyväskylässä hyvin ja näimme millaisella pelillä pärjäämme tässä sarjassa, Hokin päävalmentaja Jukka Niiranen sanoo.

– Ei ensimmäinenkään ottelu Kajaanissa ollut meiltä umpihuono, mutta Jyväskylässä saimme heti alkuun onnistumisia ja pääsimme peliin paremmin kiinni. Moni nuori pelaaja on nostanut ruutuaan, mutta jokaisen yksilön pitää edelleen nostaa tasoaan.

Niirasen mukaan joukkueet tuntevat tässä vaiheessa sarjaa hyvin toisensa. Valmennustiimissä etsitään vastustajan pelaamisesta pieniä asioita, jotka kääntävät ottelusarjaa oman joukkueen eduksi.

– Niko Saarenpää ja Jesperi Viikilä ovat loukkaantuneita, mutta heistä on ollut valmennukselle iso apu. He ovat paneutuneet molempien joukkueiden erikoistilanteisiin ja vastustajan seuraamiseen.

– Tämän sarjan voittavan joukkueen täytyy taistella ja sitoutua joukkueena pelaamiseen. Lyhyeen aikaan tulee monta peliä, joten urheilullisuus ratkaisee. Se on meille etu, Niiranen linjaa.

Myös Räisänen uskoo, että mitä pidemmälle ottelusarja venyy, sitä enemmän etu kääntyy Hokille.

– Olemme kovakuntoisempi porukka ja pärjäämme tässä sarjassa luistelemalla.

Vaikka kaksi ensimmäistä ottelua ovat päättyneet vierasvoittoihin, Räisänen näkee kotiedun edelleen merkittävänä.

– Kotikaukalon on meille se paikka, josta tykkäämme kaikista eniten. Kotiyleisön edessä on aina hieno pelata. Kajaanissa kotiyleisö on loistavasti mukana ja se auttaa pelaajia todella paljon, Räisänen näkee.

3. puolivälieräottelu pelataan Kajaanin jäähallissa tiistaina kello 18.30. Neljäs ottelu pelataan Jyväskylässä torstaina ja mahdollinen viides ottelu lauantaina Kajaanissa.