Tähen Toivomuksesta Suurmestari

St. Michel -lauantain ravit ajettiin hienoissa olosuhteissa. Mikkelin kavioura oli oikein hyvässä kunnossa. Sitä kasteltiin reilusti, ja rata oli ohjastajien mukaan kimmoisa. Useat hevoset menivät ennätyksensä.

Ravien päälähtö, 20 000 euron ykköspalkinnolla ajettu Suurmestaruus päätti Toto76-kierroksen. Suosikki Välähdys avasi kiihdytyksessä keulaan, mutta ponkaisi samassa laukalle.

Tähen Toivomus peri keulapaikan, mistä vastasi maaliin asti Polaralle. Voittoaika 19,8 oli toiseksi kovin voittoaika kilpailun historiassa. Henri Bollström ajoi Pauli Raivion valmentamaa oria.

– Vähän yllätti tuo lähtönopeus. Tähen Toivomus on selvästi virkistynyt astutuspuuhista. Vähän ajattelin, että ottaako se koville, mutta kävi päinvastoin, Pauli Raivio jutteli lähdön jälkeen.

– Kyllä Tähen Toivomuksesta on tullut elämäni hevonen. Pitkään Visul pyöri siinä, mutta tämä on mennyt edelle. Sydämestäni olen tehnyt ikäni tätä hommaa, ja kyllä se herkistää, kun tuollaisen hevosen saa. Tässä hommassa on paljon muitakin asioita kuin raha.

Iltapäivän kovin noteeraus oli Ranch Kellyn mailin matkalla juoksema 09,7-tulos, joka on tammojen uusi Suomen ennätys. Anne Luttisen valmentama ja Hannu Torvisen ajama Ranch Kelly kiri tapansa mukaan lopun vahvasti juostuaan kolmannessa parissa ulkona. Se tienasi St. Michel tammatähden voitosta 7000 euroa.

Moni Toto76-kohteiden voittaja tuli keulapaikalta. Snabba Cash piti avauskohteessa sisäradalta keulat, mistä voitti oikein varmasti. Vinksa ja Viktor Kärppä hallitsivat suomenhevoskohteita keulasta. Koko kolmikko meni kovempaa kuin koskaan ennen.

Snabba Cashin voittotulos mailin ryhmäajossa oli 10,9. Vinksa meni 22,3 ja Viktor Kärppä 21,9 niin ikään mailin ryhmäajoissa. Pieni yllätys nähtiin viidennessä kohteessa, kun Mr Chance kiri vauhdilla voittoon. Kuudennenkaan kohteen voittaja ei kuulunut suosikeihin. Lonely Rider iski neljännestä paria ulkoa viimeisellä takasuoralla kiriin ja ohitti vahvalla kirillä kaikki.