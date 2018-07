Tänak Suomen MM-rallin voittoon – Jari-Matti Latvalalle iso helpotus

Reporter Images

Ott Tänak oli Jyväskylän soratieden valtias.

STT, Aki Hietavala

Jyväskylä

MM-Ralli

Toyota juhli toista kertaa peräkkäin voittoa kotikisassaan Suomen MM-rallissa sunnuntaina. Korkeimmalle korokkeelle nousi tiimin virolaiskuski Ott Tänak.

Tänak on kautta aikain toinen virolainen, joka on yltänyt valloittamaan ”Jyskälän”. Tänakin mentorina ja managerina toiminut Markko Märtin juhli ykköstilaa vuonna 2003.

– Tämä on erityinen voitto minulle. Kyseessä on ainoa kisa, jonka sekä minä että Markko olemme voittaneet, uransa neljättä ja kauden toista voittoaan juhlinut Tänak tunnelmoi.

– Tämä on niin lähellä Viroa, että onhan tämä melkein kuin kotikisa. Reitin varrella oli paljon virolaisia faneja kannustamassa. Se tuntui todella hyvältä.

Tänak vei rallin nimiinsä yli puolen minuutin erolla ennen Citroenin Mads Östbergia. Jyväskylän kisa oli virolaiselle todellinen jättipotti, sillä mies juhli myös kisan päättäneen Power Stage -erikoiskokeen voittoa.

Toisesta sijasta käytiin raju kamppailu, jonka Östberg vei nimiinsä vajaan kolmen sekunnin erolla ennen Jari-Matti Latvalaa. Hyundain Hayden Paddon oli kilpailussa neljäs.

Teemu Suninen oli koko viikonlopun nopein Ford-kuski, mutta joutui sunnuntaina päästämään tallimääräyksellä mestaruudesta vielä taistelevan Sebastien Ogierin ohitseen.

– Onhan se jonkinlainen meriitti, jos saa päästää viisinkertaisen mestarin edelle. Ajollisesti meni paremmin kuin viime vuonna. Meiltä ei vaan nyt tiiminä löytynyt tarvittavaa vauhtia, Suninen paalutti.

Toyotan konkarikuski Jari-Matti Latvalan alkukausi on ollut miehen pitkän uran huonoin. Monte Carlossa kauden avauskilpailussa tuurilainen oli kolmas ja palasi nyt palkintokorokkeelle.

– On tämä tavallaan pieni voitto minulle. Ensimmäistä kertaa uralla oli viisi keskeytystä alla. Ei ollut helppo kääntää kurssia. Tämä antaa luottoa loppukauteen. Alla oli mentaalisesti niin raskaita aikoja, Latvala sanoi.

– Vähän jäi harmittamaan toinen sija, mutta kyllä minä kaikkeni tein. Kilometrejä olisi tarvittu lisää. Heräsin vähän liian myöhään taisteluun.

Latvala ihaili tallikaverinsa menoa kisan kärjessä. Tänak dominoi rallia alusta loppuun.

– Ott oli koko viikonlopun ylivoimainen. Hän ajoi huikean suorituksen ja luotto tekemiseen oli kova. Ei voi kuin hattua nostaa, Latvala tunnustaa.

Toiseksi sijoittunut Östberg oli varmasti yhtä helpottunut kuin Latvala. Norjalaisen ura oli jo ehtoopuolella, mutta kesken kauden Citroenille palkattu Östberg on käyttänyt tilaisuutensa upeasti.

– Tuntuu uskomattoman hyvältä. Oli upeaa taistella Jari-Mattia vastaan. Viimeinen pätkä oli varmasti yksi urani parhaista. Olen todella ylpeä itsestäni, norjalaiskuski hehkutti.

Ranskalaisvalmistajan kausi MM-sarjassa on ollut umpisurkea. Östberg palautti toisella sijallaan Citroenin uskottavuuden.

– Ennen viikonloppua olimme varmoja, että taistelemme neljännestä tilasta. Odotimme Toyotan olevan aivan eri luokassa. Oli tämä siinä mielessä iso yllätys, Östberg myönsi.

– Oli mahtavaa, että pystyimme haastamaan Toyotan näin hyvin. Tämä oli iso juttu sekä minulle että tallille. Tuntui erittäin makoisalta lyödä Jari-Matti hänen kotiteillään.

Rallin MM-sarja jatkuu elokuun puolivälissä Saksan asvaltilla.

WRC2-luokassa juhlittiin suomalaisten kaksoisvoittoa

Suomen MM-rallissa nähtiin myös sinivalkoiset voitonjuhlat, kun Eerik Pietarinen ajoi ykköseksi WRC2-luokassa yksityistallin Skodalla. Uran ensimmäinen voitto MM-sarjassa tuli yli minuutin erolla ennen Hyundain Jari Huttusta.

– Tämä oli hieno viikonloppu. Ajettiin ihan hyviä pätkäaikoja. Joillain erikoiskokeilla oli vähän liian varmaa menoa. Välillä koetettiin ihan tulla. Isoin voitto tämä on minun urallani, Pietarinen tunnelmoi.

Pietarinen on vakuuttanut parin viime vuoden aikana SM-sarjassa. Tähtäin on asetettu ulkomaille.

– Seuraavaksi ajetaan SM-sarja loppuun. Sen jälkeen olisi kiva päästä ulkomaille. Varsinkin asvaltilla olisi kiva päästellä. Yritetään myös ajaa MM-sarjassa vielä tänä vuonna, Pietarinen suunnitteli.

– Tavoite on päästä ensi kaudeksi WRC2-luokkaa ajamaan säännöllisesti. Se on iso haaste, mutta sen eteen me tehdään kaikkemme.

WRC2-luokassa myös suomalaisten kolmoisvoitto oli todella lähellä. Rallisensaatio Kalle Rovanperä, 17, dominoi pikkuluokkaa aina lauantai-iltaan asti. Raju isku auton etupäähän kuitenkin pilasi unelman voitosta.

Sunnuntaina Rovanperä hyökkäsi vielä rajusti, mutta kolmas sija ja brittikuski Gus Greensmith jäi lopulta vaivaisen 1,9 sekunnin päähän.

– Parin kilometrin päähän se kolmostila jäi. Ralli meni kuitenkin kokonaisuudessaan hyvin, Rovanperä tokaisi.

– Sille lauantai-illan osumalle me emme voineet mitään. Siihen kohtaan ei ollut nuotissa laitettu mitään, enkä vieläkään tiedä, mihin me oikein osuttiin. Se (iskunvaimennin) vaan nyt särkyi. Rallissa ei ole huonoa tuuria, mutta meillä oli kivi, nuorukainen jatkoi.

Rovanperän vauhti luokassa oli mykistävää. Kilpailussa ajettiin 23 erikoiskoetta, joista Rovanperä hurjasteli 16 luokan pohja-aikaa.