Tänakin etumatka Ogieriin 12,3 sekuntia – Latvala viidentenä yötauolle

STT

Toyotan Ott Tänak johtaa Saksan MM-rallia kahden kilpailupäivän ja 7/18 erikoiskokeen jälkeen. Fordin Sebastien Ogier on 12,3 sekunnin päässä. Toyotan Jari-Matti Latvala on viidentenä, sekunnin päässä nelossijasta ja 38,8 sekuntia kärjestä jääneenä. Saman tallin Esapekka Lappi on seitsemäntenä, ja Fordin Teemu Suninen ajaa kymmenentenä.

Tänak voitti tänään ajetusta kuudesta erikoiskokeesta viisi viimeistä. Lappi oli päivän päättäneellä 9,27 kilometrin ek:lla Tänakin jälkeen toinen.

Ralli jatkuu huomisaamuna. Kaikkiaan huomenna ajetaan kahdeksan erikoiskoetta.