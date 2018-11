Teemu Sunisen nopea pelastusliike ojan kautta on ehdolla FIA-palkintoon

STT

Pariisi

Kansainvälinen autoliitto FIA haluaa autourheilufanien valitsevan ”parhaan hetken” kuluneen vuoden autourheiluista, ja ”Action of the Year” -palkinnon kymmenen ehdokkaan joukossa on myös yksi suomalainen. Rallimies Teemu Sunisen vauhdikas hetki kesän Suomen MM-rallista on äänestettävissä FIA:n sivustolla.

Suninen oli kotikisassa melkeinpä niin lähellä kuin vain mahdollista ajaa ulos, ajamatta kuitenkaan ulos. Keskisuomalaisella soralla Fordillaan hurjaan luisuun lähtenyt Suninen pelasti tukalan tilanteen näyttävästi ojan kautta.

Formula ykkösistä ehdolla on Daniel Ricciardon millintarkka ohitus Valtteri Bottaksesta Kiinan GP:ssä. Mukana parhaan hetken valinnassa ovat myös muun muassa rallicrossari Sebastien Loeb ja formulalupaus Mick Schumacher.

FIA julkistaa faniäänestyksen voittajan 7. joulukuuta.