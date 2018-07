Tehopuolustaja Risto Mattila palaa Hokkiin

Tuomas Juntunen

Risto Mattila on kantanut urallaan Hokin kultaista kypärää.

Jääkiekon Suomi-sarjassa pelaava Kajaanin Hokki on hankkinut joukkueeseensa puolustaja Risto Mattilan.

Mattila on edustanut Hokkia urallaan aiemmin vuosina 2014-2017, joiden aikana tehopuolustaja pelasi 110 ottelua ja takoi niissä tehot 19+58=77.

Kaudella 2016-2017 hän oli Hokin tehokkain pistemies tehoilla 9+24=33.

Viime kaudella 27-vuotias Mattila kiekkoili Mestiksessä Hermeksen ja Ketterän paidoissa yhteensä 44 peliä tehoin 5+24=29.

– Ristolla on vahva Hokki-tausta ja hän oli täällä kapteenistossa Mestiksessä. Tiedämme millainen pelaaja saadaan tänne ja hän tietää miten täällä toimitaan. Hän on ihanteellinen pelaaja meille, Hokin päävalmentaja Jukka Niiranen kertoo.

– ”Ripe” tuo johtajuutta ja kokemusta joukkueeseen, sekä ison panoksen meidän kiekolliseen peliin ja erikoistilanteisiin. Sitä kautta hän tuo panoksen myös joukkueen menestykseen.

Mattila on ollut kahdesti Mestiksen puolustajien neljäs ja kerran kolmas.

– Minulla on hyvät tuntemukset paluusta Kajaaniin, tunnen paikat ja talon tavat. Kajaanista on minulle hyviä muistoja, joten on mukavaa tulla takaisin, Mattila sanoo.

– Hokin tarjoama kokonaisuus oli kaikin puolin paras itselleni ja perheelleni.

Tulevan kauden tavoitteeksi Mattila asettaa ehjän kauden pelaamisen.

– Henkilökohtaisesti tavoitteenani on pelata mahdollisimman hyvä ja ehjä kausi, ja sitä kautta auttaa joukkuetta niin paljon kuin mahdollista.

Mattilan sopimuksen myötä Hokilla on kasassa 22 pelaajasopimusta kaudelle 2018-2019.