Venäjän tehohyökkääjä Tsheryshev luottavaisena: Voimme voittaa kenet tahansa

ABEDIN TERKENAREH

Denis Tsheryshev on luottavaisena Espanja-ottelun alla.

STT

Jalkapallon MM-kilpailujen isäntämaa Venäjän osaaminen viheriöllä joutuu tänään todelliseen testiin, kun se kohtaa neljännesvälierien ottelussa Espanjan. Venäjään kohdistetut odotukset eivät ennen MM-kilpailuja olleet huimaavan kovat, mutta vastustaja Espanja lukeutuu aina ennakkosuosikkeihin.

Alkulohkossa Venäjä voitti Saudi-Arabian 5-0 ja Egyptin 3-1, mutta kärsi tylyn 0-3-tappion Uruguaylle. Venäläiskatsojien odotukset kohdistuvat esimerkiksi hyökkääjä Denis Tsherysheviin, joka viimeisteli alkulohkossa kolme maalia.

– Mielestäni voimme voittaa kenet tahansa. Voimme voittaa aina ja siihen meidän pitää uskoa. Meidän täytyy vain ajatella voittoa, Venäjän tehohyökkääjä paalutti neljännesvälieräottelun aattona.

Tsheryshevin kanssa maalipörssin neljättä sijaa jakaa Espanjan Diego Costa. Kahdeksan vuoden takaisella maailmanmestarilla Espanjalla riittää laadukkaita pelaajia eri pelipaikoille.



Arvokilpailujen kisaisäntiä vastaan Espanja on perinteisesti ollut vaikeuksissa ja on hävinnyt kaikki kahdeksan yritystään. Espanjan päävalmentaja Fernando Hierro todisti läheltä yhtä nöyryytystä, kun hän pelasi vuoden 2002 MM-joukkueessa. Espanja hävisi tuolloin puolivälierän kisaisäntä Etelä-Korealle rangaistuspotkukilpailussa.

– Tilastot on tehty rikottaviksi. Miksi katsoisimme taaksepäin? Meillä on ollut täällä kolme ottelua, mutta katsomme siihen, mitä tapahtui kymmenen tai viisitoista vuotta sitten. Sillä on merkitystä, mitä tapahtuu huomenna kello viisi iltapäivällä, Hierro kommentoi lauantaina.