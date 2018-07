Videotarkistukset karsineet tappotaklauksia

STT, Tapio Keskitalo

Yhdeksi jalkapallon MM-kisojen puheenaiheeksi ovat nousseet brasilialaistähti Neymarin teatraalisiksi mielletyt kentällä kierimiset ja tuskanhuudot. Myös esimerkiksi portugalilaistähti Cristiano Ronaldo on kerännyt urallaan paljon syytöksiä filmaamisesta ja sukeltelusta.

Palloliiton erotuomaripäällikkö Jouni Hyytiä mainitsee Neymarin ja Ronaldon nimeltä, kun puhe kääntyy filmaamiseen. Toisaalta Neymarin ja Ronaldon kaltaisia tähtiä rikotaan toistuvasti.

– He ovat taitavia pelaajia, ja erotuomarin on välillä todella haastavaa erottaa, onko ollut rikettä ja kuinka kova se on ollut. Tilanteet tulevat nopeasti, ja joskus tuomiot menevät väärin. Vähän kuulutan pelaajien kunnioitusta peliä kohtaan. Toiminta on mennyt siihen, että voittoa haetaan kaikin keinoin, Hyytiä sanoo viitaten filmaamiseen.

Vaikka Venäjän MM-kisoissa on pelattu kovaa, täydelliset ylilyönnit ovat olleet poissa.

– Ei ole nähty yhtään sellaista tappotaklausta, joita on ollut aiemmissa kisoissa. Se varmasti johtuu erotuomaritoiminnan onnistumisesta ja videotarkistuksista, Hyytiä sanoo.

Videojärjestelmä vaatii rahaa

Videotarkistukset eli VAR-järjestelmä (Video Assistant Referee) on ensimmäistä kertaa käytössä miesten MM-kisoissa. Videotarkistuksia on aiemmin kokeiltu muun muassa Saksan Bundesliigassa ja Italian Serie A:ssa.

Esimerkiksi Mestarien liigaan VAR tulee aikaisintaan kaudelle 2019-2020.

– Uskon, että järjestelmän käyttö leviää jalkapallossa, kunhan se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, konkarivalmentaja Antti Muurinen sanoo.

Hyytiä ja Muurinen toivottavat ajatuksentasolla järjestelmän tervetulleeksi myös Suomeen. Realismi iskee kuitenkin vastaan, sillä kattavan VAR-järjestelmän rakentaminen liigastadioneille vaatisi rahaa ja henkilöstöä.

– Järjestelmä vaatii tietyn määrän kameroita. Tällä hetkellä meillä ei ole edes teoreettista mahdollisuutta päästä johonkin 33 kameraan, Hyytiä sanoo.