Ville Nieminen seurasi Kai Suikkasen jälkiä Pitsiturnauksessa

Pelaajalegenda Ville Niemisen ura päävalmentajana ei olisi voinut alkaa paremmin, sillä hänen johtamansa Lahden Pelicans vei perjantaina voiton Rauman Lukon perinteisestä, jo 25:nnen kerran pelatusta Pitsiturnauksesta.

Finaaliottelussa kaatui kahden edellisen turnauksen mestari TPS maalein 2-0.

Pelicansille Pitsiturnauksen voitto oli toinen laatuaan. Edellinen oli peräisin vuodelta 2011, jolloin Kai Suikkasen johtama lahtelaisjoukkue löi Ässät 2-1.

– Joukkue näyttää tosi hyvältä. Pukukoppi on täynnä iloisia ja positiivisia pelaajia, jotka haluavat mennä eteenpäin. Joukkueessa on paljon hyvää tekemisen meininkiä, rankkariosumallaan semifinaalissa Jukurit upottanut Mikko Laine tiivisti.

Päävalmentaja Nieminen oli sanavalinnoissaan varovaisempi.

– Tuloksentekoyksikössä on vielä tilaa samoin kuin johtajaosastolla. Joukkue on nuori, mutta aikaa on onneksi vielä jäljellä. Liigan alkuun mennessä oli tärkeä saada pakka kasaan, sanoi Nieminen.

Raumalla Pelicansin pakasta puuttui vielä kahdeksan pelaajaa, joista kuusi Nieminen laski kärkipelaajien joukkoon.

– Kysymys on pelistä ja pelatessa latauksen täytyy olla aina kova. Nyt sitä latausta ja kykyä heittäytyä haettiin jokaiselta kaverilta, myös valmentajalta. Tässä happitestissä päästään kiinni yhteiseen leikkiin, Nieminen filosofoi.

– Joukkue saa turnauksista aina enemmän yhteisiä kokemuksia kuin harjoituksista, hän muistutti.