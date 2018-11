Voimisteluliitto teettää ulkopuolisen selvityksen valmennuskulttuurista

STT

Helsinki

Suomen Voimisteluliitto teettää ulkopuolisella taholla selvityksen julkisuudessa esille nousseista kysymyksistä lajin valmennuskulttuurista. Liiton syyskokouksessa puheenjohtaja Kaisa Vikkula korosti, että liitto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä voimistelu- ja valmennustoiminnassaan.

– Jokaisen tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi. Tehtävänämme on selvittää tilanne ja valmennuskulttuurin nykytila, jotta voimme tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, Vikkula sanoi liiton tiedotteessa.

Vikkula kertoi myös, että Voimisteluliitto kokoaa eettiset ohjeensa yhdeksi kokonaisuudeksi ja osallistaa seurat ja valmentajat niiden käsittelyyn. Voimisteluliitto on mukana Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa, joka on luottamuksellinen keskustelukanava epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneille.