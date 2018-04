Woods selvisi niukasti jatkoon Mastersissa – Reed kisan kärjessä

STT, AFP

Augusta

Yhdysvaltain Patrick Reed johtaa golfin Masters-turnausta kahden kierroksen jälkeen. Reed pelasi perjantain kakkoskierroksen Yhdysvaltain Augustassa komeasti ja päätyi tulokseen kuusi lyöntiä alle parin.

Reedin kahden kierroksen yhteistulos on 135 lyöntiä eli –9. Kilpailussa toisena on Australian Marc Leishman, joka on jäänyt kärjestä kaksi lyöntiä.

– Pidin itseni poissa ongelmista ja annoin putterini laulaa, Reed kuvaili kierrostaan.

Golflegenda Tiger Woods selvisi niukasti päätöskierroksille. Selkäleikkauksesta toipunut Woods on kahden kierroksen jälkeen tuloksessa +4. Päätöskierroksille pääsi tuloksella +5.



Edellisen kerran Mastersiin vuonna 2015 osallistunut Woods ilmoitti olevansa tyytyväinen, että pystyy ylipäätään pelaamaan suurturnauksessa.

– Kuusi kuukautta sitten en ollut varma, pystynkö enää pelaamaan. Olen äärettömän kiitollinen siitä, että minulla on mahdollisuus pelata golfia jälleen. Olen kaivannut tätä, selkäkivut selättänyt Woods kuvaili.

Viime aikoina Woods on esittänyt orastavia merkkejä paluusta huipulle. Yhdysvaltain-kiertueen kilpailuissa Floridassa hän jakoi kakkossijan maaliskuun alussa ja jatkoi seuraavalla viikolla jaetulla viidennellä sijalla.

Mastersissa kärkikaksikkoa seuraavat Ruotsin Henrik Stenson (–5), Yhdysvaltain Jordan Spieth (–4) ja Pohjois-Irlannin Rory McIlroy (–4). Turnausta on pelattu toistaiseksi hankalissa tuulioloissa.