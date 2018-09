Yates yhden etapin päässä Vueltan voitosta – Mas nopein lauantaina

STT, AFP

Brittipyöräilijä Simon Yates on kiinni maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo Vueltan voitossa ennen sunnuntaina kilpailun päättävää etappia. Yatesin johto ennen Espanjan Enric Masia on minuutti ja 46 sekuntia. Sunnuntaina ajetaan 100,9 kilometrin etappi, mutta se on lähinnä muodollisuus.

Lauantaina Mas oli 97,3 kilometrin etapin nopein ja kavensi 23 sekunnilla Yatesin johtoa. Kolumbian Miguel Angel Lopez kellotti saman ajan 2.59.30 kuin Mas. Yates oli kolmanneksi nopein.

Ilman suurempaa haaveria Yates varmistaa voiton sunnuntaina ja täydentää brittipyöräilijöiden hienoa menestystä tämän vuoden suurkilpailuissa. Chris Froome voitti toukokuussa Italian ympäriajon, ja heinäkuussa Geraint Thomas oli paras Ranskan ympäriajossa.