Kuntorastituloksia Kajaani ja Suomussalmi

KAJAANI. KS-kuntorastit pidettiin 26.6. Joutenlammen maastossa Kajaanin Kuohun järjestämänä. Osanottajia oli 152. Ratamestarina toimi Juha Härkönen.

A-rata 8,3 km: 1) Korhonen Ari-Matti KaSu, 58.19, 2) Kymäläinen Petteri SuomRa, 1.00.05, 3) Kuosmanen Tero RasHy, 1.00.51, 4) Rissanen Jiri-Pekka KangSK, 1.01.04, 5) Karjalainen Anssi SoJy, 1.01.52, 6) Kasila Ilkka KAIPR, 1.02.19, 7) Kurkela Mikko KaSu, 1.03.03, 8) Pieviläinen Petri KaSu, 1.04.22, 9) Heiskanen Tatu SonPa, 1.05.16, 10) Shnoro Pentti SonPa, 1.05.37, 11) Kuronen Veli-Matti KaSu, 1.08.30, 12) Kivioja Perttu Ärjy, 1.09.13, 13) Kauppila Antti SalRe, 1.09.24, 14) Huotari Esa SoJy, 1.12.19, 15) Kellokumpu Seppo KaSu, 1.15.41, 16) Taskila Markku, 1.18.09, 17) Karppinen Eevi KaSu, 1.20.01, 18) Tervo Jorma Valmet, 1.29.22, 19) Hämäläinen Timo KaSu, 1.30.40, 20) Ranskalainen Ilkka, 2.11.54, 21) Salomäki-Tervo KaSu, 2.38.36.

B-rata 6,0 km: 1) Kaartinen Pekka KaSu, 47.24, 2) Gretschel Eino KaSu, 50.11, 3) Juntunen Hannu KaSu, 50.43, 4) Viitasalo Janne EsAk, 50.55, 5) Partanen Antti, 52.01, 6) Partanen Lauri HyRa, 55.34, 7) Granqvist Aapo LS-37, 55.47, 8) Granqvist Eetu LS-37, 56.00, 9) Korhonen Konsta KaSu, 56.02, 10) Karjalainen Tuomas KAIPR, 56.23, 11) Haverinen Mikko, 56.30, 12) Haverinen Tuula KaSu, 57.19, 13) Juntunen Jarmo RasHy, 57.28, 14) Mikkonen Hannu KaSu, 58.28, 15) Kauppinen Vesa SonPa, 58.56, 16) Vatanen Teemu KAIPR, 58.59, 17) Leinonen Jyri PaltU, 59.21, 18) Flöjt-Leinonen Laura KaSu, 1.00.23, 19) Mikkonen Kaija KaSu, 1.01.00, 20) Sinko Kaisu JalJa, 1.04.32, 21) Heiskanen Jari SonPa, 1.05.06, 22) Väisänen Unto SoJy, 1.05.09, 23) Pulkkinen Jukka, 1.07.24, 24) Evans Benjamin SoJy, 1.07.33, 25) Keränen Saimi RasHy, 1.07.38, 26) Tervo Eija SoJy, 1.08.04, 27) Korhonen Jaana KaSu, 1.09.50, 28) Lappalainen Jorma KaSu, 1.09.58, 29) Jämsen Niina KaSu, 1.10.16, 30) Evans Anneli SoJy, 1.11.13, 31) Nieminen Kimmo, 1.13.28, 32) Keränen Heimo RasHy, 1.13.41, 33) Kuosmanen Oona KaSu, 1.15.07, 34) Kuparinen Antti KAIPR, 1.15.12, 35) Oikkonen Sissi OH, 1.15.53, 36) Gretschel Liisa KaSu, 1.16.08, 37) Kasila Helka KaSu, 1.17.41, 38) Oikkonen Mirka OH, 1.18.00, 39) Komulainen Niina KaSu, 1.18.05, 40) Schroderus Jaakko, 1.20.40, 41) Putaala Juha KaSu, 1.22.24, 42) Hakkarainen Riita-Liisa SoJy, 1.23.11, 43) Rimpiläinen Raija KaSu, 1.25.14, 44) Ylilehto Matti, 1.27.00, 45) Mänttäri Päivi, 1.30.33, 46) Nevalainen Jukka Inlook, 1.32.01, 47) Toivanen Tuula RaN, 1.34.31, 48) Mustonen Mira KaSu, 1.40.16, 49) Näpänkangas Hanna KaSu, 1.40.18, 50) Väyrynen Tanja, 1.41.32, 51) Leinonen Taina KaSu, 1.52.43.

C-rata 3,2 km: 1) Angerman Jukka KaSu, 25.50, 2) Kasila Karoliina KaSu, 26.21, 3) Kasila Kristiina KaSu, 26.48, 4) Kling Pirjo KaSu, 27.14, 5) Repo Veikko KajKu, 27.41, 6) Joensuu Meri EsAk, 27.59, 7) Kuosmanen Anu KaSu, 29.38, 8) Juntunen Siiri KaSu, 29.40, 9) Juntunen Timo KaSu, 29.49, 10) Jylhänkangas Mikko SoJy, 30.40, 11) Karjalainen Reijo S-JKL, 31.05, 12) Malm-Heikkinen Tiina RasHy, 32.03, 13) Rajander Tuula KaSu, 33.02, 14) Seppänen Vappu, 34.06, 15) Märsy Veijo KoS, 34.10, 16) Mäenpää Inka OH, 35.28, 17) Antikainen Jenni KaSu, 36.16, 18) Tolonen Kalle KaSu, 36.44, 19) Tuhkalainen Minna SoJy, 38.34, 20) Kemppainen Hannu KaSu, 39.30, 21) Evans Lidia SoJy, 39.59, 22) Peuraniemi Pekka KaSu, 40.39, 23) Peuraniemi Aatu KaSu, 41.51, 24) Hiltunen Jussi KaSu, 45.14, 25) Hiltunen Lassi KaSu, 45.17, 26) Schroderus Nikke, 45.44, 27) Granqvist Hilda, 46.18, 28) Koivusalo Kati SoJy, 46.44, 29) Heikkinen Annikki KaSu, 46.45, 30) Haverinen Marika KaSu, 48.36, 30) Kananen Antti, 48.36, 32) Hiltunen Liisa KaSu, 52.44, 33) Anttonen Alpo KajKu, 59.30, 34) Tiusanen Jukka KaSu, 1.00.32.



D-rata 2,6 km 1) Väisänen Unto SoJy, 21.09, 2) Korhonen Karri KaSu, 24.05, 3) Huilaja Touko, 24.52, 4) Angerman Saku KaSu, 29.19, 5) Huilaja Vilja, 34.57, 6) Partanen Roope HyRa, 37.39, 7) Nikkarinen Jere Anita, 42.07, 8) Pääkkönen Samuli HaHe, 45.40, 9) Karjalainen Anniina, 1.13.00, 10) Tuomainen Hertta, 1.13.12.

RR-rata 2,4 km: 1) Korhonen Karri KaSu, 10.23, 2) Mäki Konsta KaSu, 19.21, 3) Korhonen Veikko KaSu, 19.40, 4) Korhonen Visa-Kalle KaSu, 26.48, 5) Haverinen Otto Ärjy, 27.08, 6) Kivioja Arttu Ärjy, 27.11, 7) Kasila Veikka KaSu, 28.37, 8) Heikkinen Aada RasHy, 30.54, 9) Heikkinen Essi RasHy, 30.56, 10) Kuure Tapio, 34.01, 11) Korhonen Minja Vima Heikkinen Aini, 38.24, 12) Föhr Pihla, 38.35, 13) Föhr Iina, 38.48, 14) Karjalainen Eveliina, 43.55.

SUOMUSSALMI. Kuntorastit 26.6. Varisjärvellä. Ratamestareina Jukka Falck, Ulla ja Santeri Lehtonen. Mukana 71 suunnistajaa.

A-rata, 5,0 km: 1) Aki Lehtinen 31.56, 2) Veikka Laaksoviita 35.53, 3) Panu Penttilä 35.59, 4) Lauri Seppänen 38.52, 5) Janne Kinnunen 39.43, 6) Teijo Sirviö YllRa 40.59, 7) Juha Marjala 41.34, 8) Kari Keränen KEV 42.41, 9) Pertti Mulari 43.52, 10) Esa Heikkinen KEV 44.04, 11) Petteri Juntunen 45.47, 12) Tuovi Kemppainen 47.46, 13) Jaana Kauppinen 55.33, 14) Aaro Korhonen 57.36, 15) Mirja Humalamäki 58.03, 2 keskeytti.

B-rata, 3,6 km: 1) Jari Kyllönen 29.24, 2) Markku Härkönen 30.48, 3) Esa Moilanen 32.01, 4) Tero Tolonen 33.40, 5) Yrjö Neste 36.10, 6) Jaana Heikkinen 36.58, 7) Liisa Kauppinen 37.20, 8) Eija Kymäläinen 40.05, 9) Ritva Juntunen 40.06, 10) Tiia Hietaniemi 40.23, 11) Jari ja Lotta Savukoski 40.41, 12) Linda Eskills 41.27, 13) Eero Härkönen 41.53, 14) Päivi Tolonen 42.12, 15) Rauno Pyykkönen 43.20, 16) Reijo Hakonen 43.25, 17) Martti Seppänen 44.55, 18) Veli Asikainen 46.16, 19) Raija Moilanen ja Reijo Tolonen 46.20, 20) Elen Sillaste ja Anna Marjala 50.18, 21) Kerttu Harkoma 51.54, 22) Tarja Raappana 53.09, 23) Raimo Moilanen 56.11, 24) Matti Moilanen 59.04, 25) Anu ja Eevi Moilanen 1.00.12, 26) Arvi Noponen 1.11.35, 1 ilman ajanottoa.

C-rata, 1,9 km: 1) Sulevi Moilanen 26.21, 2) Tauno Väisänen 27.48, 3) Heidi Heikkinen 29.57, 4) Mervi Kemppainen 34.19, 5) Otso ja Hannele Niskanen 36.00, 6) Iida Kinnunen, Hilla ja Helinä Niskanen 36.44, 7) Anni Pasanen 40.17, 8) Vuokko Latvajärvi ja Toini Seppänen 41.28, 9) Eemeli ja Ville Juntunen 45.42, 1 ilman ajanottoa.

D-rata, 1,8 km: 1) Iida Kinnunen ja Hilla Niskanen 20.12, 22) Topias Murtovaara 20.32, 3) Helinä Niskanen 26.06, 4) Vilho Härkönen ja Mervi Seppänen 29.23, 5) Juhani Hellsten 34.41, 6) Venla ja Maija Pasanen 35.35, 7) Fanni Rantaeskola 36.12, 8) Matilda Seppänen 36.42.

SUOMUSSALMI. Kuntorastit 21.6. Itäjärvellä. Ratamestareina Hannu Kymäläinen ja Esa Holappa. Mukana 46 suunnistajaa.

A-rata, 5,2 km: 1) Silja Kauppinen 38.24, 2) Pertti Pasanen 40.54, 3) Janne Kinnunen 56.18, 4) Veera Laaksoviita 1.05.36, 5) Sven Eriksson GIF 1.09.23, 6) Aku Pyykkönen 1.11.12, 7) Janne Toivanen 1.12.00, 8) Aaro Korhonen 1.22.09, 9) Pentti Manninen KuPe 1.27.29, 10) Jarkko Juntunen 1.35.02, 2 ilman ajanottoa.

B-rata, 4,1 km: 1) Teijo Sirviö YllRa 41.31, 2) Timo Sirviö 48.10, 3) Petteri Juntunen 48.57, 4) Suvi Kemppainen RasHy 52.43, 5) Eija Kymäläinen 58.44, 6) Maija-Liisa Sirviö 1.03.16, 7) Markku Härkönen 1.06.58, 8) Martti Seppänen 1.07.46, 9) Veli Asikainen 1.08.14, 10) Esa Moilanen 1.10.11, 11) Rauno Pyykkönen 1.12.25, 12) Jaana Juntunen 1.12.30, 13) Reijo Hakonen 1.14.09, 14) Reijo Tolonen 1.18.07, 15) Markku Lassila KaSu 1.19.42, 16) Matti Moilanen 1.22.06, 17) Yrjö Neste 1.23.12, 18) Veikko Seppänen 1.25.28, 19) Toni Junkkari RasHy 1.26.35, 20) Terhi Ronkainen 1.57.13, 21) Linda Eskills 2.16.48, 3 keskeytti.

C-rata, 2,1 km: 1) Juho Kemppainen RasHy 36.39, 2) Tauno Väisänen 45.24, 3) Arvi Noponen 54.55, 4) Milla Mäkinen 57.19, 5) Eemeli, Elli ja Ville Juntunen 1.00.30, 2 keskeytti.