3 syytä katsoa: Amandan ja Eemilin tarina sodan keskellä

Santtu-Matias Rouvali (vasemmalla) johtaa orkesteria ja Tuomas Parkkinenon ohjaa esityksen ja on kirjoittanut libreton.

Tiina Vuorimäki

1 Olli Kortekankaan säveltämä kotimainen ooppera Veljeni vartija esitettiin Tampereella vain kuusi kertaa. Nyt sen voi katsoa televisiosta. Nauhoitus on tehty Tampere-talossa 21. helmikuuta.

2 Vuoden 1918 tapahtumista on kulunut 100 vuotta. Sisällissotaa on muisteltu monin tavoin. Ooppera kunnioittaa muistovuotta käsittelemällä kahden eri puolille ajautuvat sisaruksen Amandan ja Eemilin tarinat. Teoksen tapahtumapaikkana on Tampere, jossa käytiin ratkaisevia kaupunkitaisteluita sata vuotta sitten. Kyseessä lienee maailman ensimmäinen Tampereelle sijoittuva ooppera.

3 Amanda Rossin roolissa sopraano Tuuli Takala tekee läpimurtonsa Suomessa. Baritoni Ville Rusanen on Eemil. Libreton on kirjoittanut Tuomas Parkkinen, hän myös ohjaa esityksen. Kapellimestarina on Santtu-Matias Rouvali. Lavastus on Kati Lukan.