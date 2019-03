Äijänkääkkä pehmenee matkalla

Kamal (Noah Kin), 16, ja Veikko (Heikki Nousiainen), 76, päätyvät yhteiselle matkalle kohti Keski-Suomea. Kummallakin on salaisuutensa.

Pekka Eronen

Saattokeikka

TV1 klo 21.05

★★★ About Schmidt, Mielensäpahoittaja, Mies joka rakasti järjestystä ja moni muu elokuva on kertonut vanhoista äreistä äijänmurjakkeista. Säännönmukaisesti heidän kuorensa pehmenee, kun lähimmäisiä tulee vastaan. Samuli Valkaman ohjaama reissutarina on yllätyksettömän sympaattisesti samaa maata. Räppäri Noah Kin on maahanmuuttajataustainen nuori Kamal, kokenut Heikki Nousiainen vanha Veikko. Ensiesitys. (Suomi 2017)

Chaplinin pojat

Yle Teema & Fem klo 12.00

★★ Cherbourgin sateenvarjojen ikimuistoinen säveltäjä Michel Legrand kuoli tammikuussa. Hänen muistokseen voisi esittää jonkin muunkin elokuvan kuin tämän. Xavier Beauvois ohjasi tositarinan, jonka kaurismäkeläisiin komediatunnelmiin eivät mestarin romanttiset sävelet luontevasti istu. Benoit Poelvoorde ja Roschy Zem toikkaroivat luusereina, jotka päättävät varastaa Charlie Chaplinin ruumiin. (Ranska 2014)

Rogue One: A Star Wars Story

Nelonen klo 22.05

★★★★ Gareth Edwards ohjasi Star Wars -eepokseen eräänlaisen pohjustusepisodin. Solo: A Star Wars Storyn tapaan siinä on tuoretta rohkeutta, joka ”virallisten” trilogioiden elokuvista on puuttunut jo pitkään. Seikkailukomedian sijaan saatiin synkkä sotatarina. Felicity Jones johtaa karkeloita nuorena Jyn Ersona, joka liittyy kapinallisiin. Pahisroolin sai mainio Ben Mendelsohn. Ensiesitys. (USA 2016)