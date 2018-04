Äitiys kehittää sotkututkan kaikille, iästä viis

Ira-äiti katsoo, kun Vanessa maalaa sormiväreillä. Sotkuahan siitä tietysti tulee, mutta ei se haittaa.

Silja Aitoaho

Nuoret äidit

★★★ Kolmevuotias ja sormivärit – se tietää takuuvarmasti sotkua pöytään, sormiväripurkkeihin ja vaatteisiin. Tähän oppivat varautumaan kaikki äidit, iästä viis.

Ruotsalaiseen menestysformaattiin perustuvassa, kymmenosaisessa Nuoret äidit -sarjassa nähdään neljä tarinaa 18-23-vuotiaista äideistä Sanjasta, Veronikasta, Rosa Rebecasta ja Irasta. Uudet jaksot ovat katsottavissa ilmaisessa Viafree-palvelussa aina torstaisin.

Naisten arki on ottanut äitiyden myötä harppauksen nuoruudesta aikuisuuteen, mutta heistä kaikista huokuu se, että he ovat elämäänsä tyytyväisiä ja seisovat valintojensa takana. He vaikuttavat huolehtivilta, rakastavilta äideiltä, joiden elämän täyttävät kaikki ne asiat, jotka nyt täyttävät arjen, kun lapset ovat pieniä.



Juuri tuollaistahan se on! Katsojana nuorille äideille ja heidän perheilleen toivoo kaikkea hyvää. Lopulta ikä on samantekevää, jos paketti on muuten kasassa. Äitiys mullistaa elämän joka tapauksessa, kypsemmässä iässäkin.