Arman on navetassa kuin vieraalla planeetalla – lehmät ovat kuin humanoideja

Arman Alizad ruokkii vasikkaa ja tekee muitakin navettatöitä suomalaisella maatilalla.

Johanna Jurkka

Arman Pohjantähden alla

★★★ Arman Pohjantähden alla -sarjan kolmas, 10-osainen tuotantokausi alkaa hämmentävästi. Brasilian köyhälistökortteleissa, huumeluolissa ja kodittomien kanssa Helsingin yössä rypenyt Venla-palkittu dokumentaristi Arman Alizad panee itsensä likoon suuntaamalla karjakoksi Iisalmeen.

Uudella tuotantokaudella ideana on nostaa jalustalle työlleen omistautuneista arjen sankareita. Jatkossa Alizad avustaa kätilöä, leikkaa lihaa ja syynää viemäreitä.

Avausjakson asetelma herättää kiusaantuneen, ristiriitaisen olotilan. Täytyykö meille todellakin kertoa, ettei ruoka tule kaupasta vaan maatiloilta? Ja ettei maidon alkuperä ole purkissa vaan lehmässä? Luulin, että nämä kliseet ovat urbaanilegendoja, vitsejä.



Alizad huiskii Johanna Niskasen



maatilalla kuin vieraalla planeetalla. Avaruusalusta edustaa navetta lypsykoneineen ja humanoideja maitoa, sontaa ja pissiä tihkuvat lehmät.

Kolme syytä kehuun

Syitä kehuihinkin onneksi löytyy. Niitä on tasan kolme.

Yksi: lehmänsilmäinen Alizad on yhtä syötävän sympaattinen kuin aina ennenkin. Alizad pääsee iholle, koska hän ei sorru ylimielisyyteen eikä sarkasmiin.

Kaksi: Niskanen on loistolöytö, hän on avausjakson kantava voima. Kun maatilan emäntä lukee Alizadille kirjoittamaansa runoa, saa katsoja nähdä sen, mitä on odottanutkin: miehen kyyneleet.

Kolme: Maaseutu-Suomi ansaitsee gloriaa. Arman Alizad ei onneksi romantisoi kohdettaan. Se onkin Maajussille morsian -sarjan heiniä.

