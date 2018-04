Beck-elokuvissa Gunvald sai punapartaisen korvaajan Norjasta

Game of Thronesista tuttu Kristofer Hivju korvaa Mikael Persbrandtin Beck-elokuvissa.

Pekka Eronen

Beck: Steinar

★★★ Mikael Persbrandtin pitkä komennus Beck-elokuvissa päättyi viikko sitten. Viimeisten jaksojen hailakkuus ei ollut kiinni näyttelijäntaidoista, vaan henkilökemioista. Edesmenneen Gunvaldin paikalle marssitetaan nyt Kristofer Hivjun esittämä Steinar. Norjalainen punaparta on säyseämpi hahmo, mutta koko Beck-konsepti saa hänestä tuoretta lämpöä ja virtaa. Fanin ei tarvitse hävetä murhapolton tutkimuksia. Ensiesitys. (Ruotsi 2016)

Nelonen maanantai 9.4 klo 22.05

Juha



★★ Toivo Särkän



Juhani Aho



-sovitus ansaitsee paikkansa suomalaisen elokuvan historiassa ensimmäisenä pitkänä väri- ja laajakangastuotantona. Osmo Harkimon



kameratyössä on yhä hohtoa. Muuten tulkinnasta ei voi sanoa samaa. Kolmiodraaman teatraalisesta porukasta erottuu edukseen Elina Pohjanpää



maamiehen vaimona. Vaikeiden idänsuhteiden pitkää linjaa hahmottavat Eino Kaipainen



ja Veikko Uusimäki



. (Suomi 1957)

TV1 maanantai 9.4. klo 13.18

The Transporter – Välittäjä

★★★ Luc Bessonin kirjoittamasta toimintajännäristä on pikku hiljaa tullut yhdenlainen kantateos lajissaan. Lujaa kaahaavan, vähäpuheisen keikkakuskin hahmoa ja toimenkuvaa on toistettu monesti muulloinkin kuin jatko-osissa. Jason Statham on yhä särmä äijä. Frank Martin toimittaa Bemarillaan alamaailman kuljetuksia nopeasti ja kyselemättä. Omatunto pilkahtaa yllättäen, kun takakontista löytyy itämainen kaunotar. (Ranska 2002)

Sub maanantai 9.4. klo 21.00