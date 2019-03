Brittipubi vaihtuu rantaravintolaan

Murha paratiisissa -sarjassa rikoksia ratkotaan Karibiansaarilla. Kauden aloittaa puukotus turistibussissa.

Armi Auvinen

Murha paratiisissa

TV1 klo 17.07

★★ On yksi asia, joka ei ikinä muutu brittiläisissä poliisisarjoissa. Kun poliisien työpäivä on ohi tai ajatukset tuppaavat muuten kasaantumaan, suuntana on tuopillinen olutta.

Karibiansaarilla sijoittuvassa Murha paratiisissa -poliisisarjassa vain mennään kulmapubin sijaan kantarantaravintolaan.

Jos oluen kittaus ei kuitenkaan haittaa ja kaipaat laadukasta, hieman letkeämmällä otteella tehtyä poliisisarjaa, jossa aurinko paistaa, on tämä ohjelma juuri sinulle. Sarjan kahdeksas tuotantokausi kertoo, että brittisarjojen harmaaseen säähän ovat kyllästyneet muutkin.

Ja mikä ettei. Kevyen reggaen tahdissa murhatkin ratkeavat leppoisasti.

Kauden ensimmäisessä jaksossa sumuisesta emämaasta saapunut rikoskomisario Jack Mooney (Ardal O’Hanlon) saa alaisineen tutkittavaksi turistibussissa tapahtuneen puukotuksen. Miten rikos tehtiin, kun yksikään matkustajista ei poistunut kyydin aikana istuimeltaan? Ja kun Karibialla ollaan, murha ratkeaa tietysti homeisten uikkareiden avulla.