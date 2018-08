Duudson-Jarno toivoo kyyneliä

Kolme Duudsonia eli Jarppi Leppälä (vas.), Jarno Laasala ja HP Parviainen saavat aikaan toimintaa. Duudsonit tuli taloon -sarjan edellisen kauden kuvauksista on yli neljä vuotta. Uuden kauden ensimmäinen jakso nähdään MTV3:lla 11. syyskuuta.

Tiina Vuorimäki

Duudsonien Jarno Laasala ei pelkää somemyrskyjä, mutta toivoo keskustelua MTV3:lla nähtävästä tuoreesta Duudsonit tuli taloon -sarjasta. Hänen mukaansa kritiikkikin kuuluu keskusteluun.

– Joskus vahva reaktio voi olla myös keino purkaa omaa tunnetta. Ohjelma auttaa toisia, toisia se voi ahdistaa, Laasala sanoo.

Tunteet ovat mukana myös tekijöillä. Kolmen lapsen isä, entinen koulukiusattu ja melanoomasta toipunut mies sanoo, että nyt sarjaa on ollut helpompi tehdä kuin aiemmin. Ohjelmaa tehtiin kolme tuotantokautta vuosina 2012–2014. Uutta kautta on kuvattu useilla paikkakunnilla kesällä reilun neljän vuoden tauon jälkeen. Ensimmäinen jakso nähdään MTV3:lla syyskuussa.

– Nyt tuon tunteeni esiin avoimemmin jo kuvauksissa, se helpottaa. Aiemmin olin usein pari päivää ahdistunut jälkeenpäin.

Aiheet eivät ole keventyneet. Tuoreissa jaksoissa käsitellään muun muassa yli kymmenlapsisen suurperheen ongelmia, koulukiusaamista, yksihuoltajan haasteita ja perhettä, jossa isä on kuin yksi lapsista.

– Toivottavasti silmät kostuvat myös kotisohvilla.

Muutosta edellisiin kausiin on myös se, että mukana on kolme Duudsonia eli Laasala, Jarppi Leppälä ja HP Parviainen. Jukka Hildén on muuttanut Yhdysvaltoihin eikä esiinny ohjelmassa.

– Kyllä kolme Duudsoniakin saa aikaiseksi äksöniä!

Temput eivät kuitenkaan ole tärkeintä vaan auttaminen.

Katsojille näkyvän Duudson-roolin lisäksi Laasala on sarjan vastaava tuottaja ja hän myös kuvaa.

Lisäksi Laasala muun muassa tekee omaa Youtube-kanavaa. Kaikki sen videot ovat keränneet kymmeniätuhansia katsojia, suosituin yli 120 000 katselukertaa.