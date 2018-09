Elokuvat: Bondilla on palikat kohdallaan – luvassa itsevarma paketti toimintaa ja syvenevää luonnekuvaa

Nelonen

Pekka Eronen

007 Skyfall

★★★★ Daniel Craig pääsi kolmannessa James Bond -elokuvassaan vauhtiin. Sam Mendesin ohjaama agenttijännäri on itsevarma paketti toimintaa ja syvenevää luonnekuvaa. Konkaripomo M (Judi Dench) on tärkeä osa juonta, jossa menneisyys palaa vainoamaan. Javier Bardem on perinnetietoinen arkkikonnana, ja vieläkin sykähdyttävämmin vanhat ajat tulevat mieleen Adelen hehkuttelemasta tunnussävelestä. (Britannia/USA 2012)

Nelonen lauantai 8.9. klo 21.00

Gone Girl

★★★★ Mikä saa meidät odottamaan, että vaikkapa huoli ja suru näyttävät aina samalta? Ainakaan Nick ei näytä riittävästi siltä, kun vaimo Amy katoaa. Kohta suuri yleisö pitää heppua jo murhaajana. David Fincher ohjasi Gillian Flynnin romaanista pirullisen jännitysdraaman, jossa tämän ajan ennakkoluulot ja mediapaniikki jylläävät. Ben Affleckin jäyhä näyttelijäntyyli oli kerrankin paikallaan. Vaimon roolissa on Rosamund Pike. (USA 2014)

Sub lauantai 8.9. klo 21.00

Hyytävä syleily

 Myöhästyneet onnittelut Madonnalle! Kuusikymppiä tuli täyteen, muttei tunnu missään. Paitsi levymyynnissä, mutta niinhän kaikilla. Popin kuningattaren synttäreillä tuskin katsottiin porukalla tätä eroottista jännäriä, joka teki aikoinaan semmoisen mahalaskun, että vieläkin mahtaa mahaa kirveltää. Nolossa Basic Instinct -muunnelmassa himokasta rakastajatarta epäillään miljonäärin murhasta. Willem Dafoe nieleksii asianajajana. (USA 1993)

Liv lauantai 8.9. klo 22.05