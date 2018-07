Elokuvat: Edes Meghan Markle ei saa Lemmenkipinöitä syttymään

Lemmenkipinät-elokuvan Amy eli Meghan Markle on nykyisin Sussexin herttuatar.

Pekka Eronen

Lemmenkipinät

 Tämä on kuluttajavalistuksen paikka: Gary Yatesin romanttinen komedia lupaa kipinöiviä tunteita, mutta ainoat räiskeet nähdään itsenäisyyspäivän ilotulituksessa ja liekit ravintolakohtuksen flambeerauspannulla. Lajin hittejä epätoivoisesti jäljittelevässä jaarittelussa toimittaja Amy (Meghan Markle) palaa suurkaupungista kotipuoleen – kaasoksi ystävälleen, joka on menossa naimisiin Amyn exän kanssa. Ensiesitys. (USA 2014)

Liv tiistai 3.7. klo 21.00

Viimeinen kesä



★★★★★ Rob Reiner



sovitti Stephen Kingin



tarinasta elokuvan, jossa on klassikon makua kasvutarinana ja kesäleffana. Sen jälkiä on viimeksi löytynyt King-elokuvasta It



ja tv-sarjasta Stranger Things



. Corey Feldman



ja River Phoenix



kuuluvat 12-vuotiaiden kaverien nelikkoon, joka lähtee luontoon etsimään kadonneen pojan ruumista. Viattomuuden, lapsuuden, varttumisen ja kuolevaisuuden teemat huokuvat kuin itsestään. (USA 1986)

TV5 tiistai 3.7. klo 21.00

Kauhea kankkunen

★★★ Uusista tehokkaista krapulalääkkeistä huhuillaan sitkeästi vuodesta toiseen, mutta yhä joutuu juhlakansa voihkimaan vanhaan malliin. Vai olisiko ihmerohto käytössä jo Amerikassa? Tässä hittikomediassa kaameaa kankkusta podetaan vain tovi. Sitten Bradley Cooper, Zach Galifianakis ja Ed Helms lähtevät melko reippain askelin selvittämään, mitä kosteana polttari-iltana oikein tapahtui. Muisti on sentään hukassa – ja sulho myös. (USA 2009)

Hero tiistai 3.7. klo 21.00