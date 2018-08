Elokuvat: Golden Globe -palkitussa draamakomediassa sateenkaariperheen arki menee uusiksi, kun biologinen isä astuu kuvioihin

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Liv

The Kids Are All Right on vuoden parhaan elokuvan Golden Globen voittanut draamakomedia kahden äitinsä (Julianne Moore ja Annette Bening) kanssa asuvista teini-ikäisistä sisaruksista, jotka päättävät ottaa yhteyttä biologiseen isäänsä (Mark Ruffalo).

Viihde Julkaistu 30.8.2018 klo 07:00 | 0