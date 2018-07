Elokuvat: Isä hermostuu metsässä telttaillessa – Kauhu jää paremman puutteessa säikyttelyksi

Mia Kirshner lähtee telttailemaan lasten ja Stephen Moyerin kanssa Jersey Devil -elokuvassa.

Jersey Devil

★★ Ei kai metsässä ole urbaanilegendoja? Semmoisesta Darren Lynn Bousmanin kauhujännärin kohdalla on totuttu puhumaan. ”Korpilegenda” on parempi ilmaus horinoille, joilla Richardin perhettä elokuvassa pelotellaan. Roolissa hermostuu True Bloodista tuttu Stephen Moyer, ja tarinassa on kaikuja niin Hohdosta kuin The Walking Deadistakin. Silti kauhukertoimet jäävät pieniksi. Paremman puutteessa säikytellään. (USA/Kanada 2012)

MIB – miehet mustissa

★★★★ Barry Sonnenfeldin scifikomediaa on jäljitelty ahkerasti jo pari vuosikymmentä, mutta monenmoista herkkua se yhä tarjoaa. Ehkä tärkein on tähtikaarti. Will Smithin, Tommy Lee Jonesin ja Linda Fiorentinon sankariletka on letkeällä päällä, vaikka pelastaa pitää kokonainen universumi. Sivuroolissa huvittaa arvostetun näyttelijäkonkarin Vincent D’Onofrion suoritus löysänahkaisena alienina. Unohtaa ei sovi mopsi Frankiakaan. (USA 1997)

Eräänä kauniina päivänä

★★★ Michael Hoffmanin romanttisessa komediassa kahden eronneen newyorkilaisen romanssi on kirmailua kaupungilla ja kännykän pirinää. Onneksi päärooleihin saatiin Michelle Pfeiffer ja George Clooney, joilla aikuinen charmi yhdistyy elämän makuun pinnistelemättä. Ilman filmaattista pariskuntaa rynnistys ja sanaharkka alkaisivat taatusti puuduttaa. Nytkin rakkaus pulpahtaa pintaan kuin lähde erämaassa. (USA 1996)

