Elokuvat: Isien ja poikien tarinoita kerrotaan kolmen kerroksen elokuvassa – Yksi isistä on Ryan Gosling

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Hero

Ryan Gosling on The Place Beyond the Pines -elokuvassa stunt-moottoripyöräilijä Luke, joka päätyy tienaamaan elantoa perheelleen pankkiryöstöillä. Perheeseen kuuluvat Eva Mendes, hän on tarjoilija Romina, ja vauva.

Viihde Julkaistu 13.8.2018 klo 07:00 | 0