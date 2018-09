Elokuvat: James Bond vaatii silmän silmästä – Daniel Craig kantaa hosuvaa ja väkivaltaista toimintajännäriä

Daniel Craig ja Olga Kurylenko kävelevät aavikolla Quantum of Solace -elokuvassa.

Pekka Eronen

Quantum of Solace

★★★ Koston jurnutus ei James Bondille oikein sovi. Se upotti aikoinaan sekä 007 ja lupa tappaa -elokuvan että Timothy Daltonin lupaavasti alkaneen agenttiuran. Quantum of Solace ei onneksi katkaissut Daniel Craigin kiitoa, sillä tällä kertaa hänen särmikäs sankarihahmonsa kantaa hosuvaa ja väkivaltaista toimintajännäriä leveillä harteillaan. Juonen puolesta jatketaan siitä, mihin Casino Royalessa viimeksi jäätiin. (Britannia/USA 2008)

Nelonen torstai 6.9. klo 21.00

Tiedän mitä teit viime kesänä

★★★ Viime kesänä minä katsoin paljon jalkapalloa, mutta kalastajahattuinen murhaaja tietää, että Sarah Michelle Gellarilla, Jennifer Love Hewittillä ja muilla amerikkalaisteineillä oli muuta puuhaa. Varomattomuus liikenteessä ja kuolemantuottamus, vaikkapa. Jim Gillespie ohjasi umpikliseisen teinikauhujännärin, jossa ainoa huvi on arvuutella, kenet porukasta pimeä kostaja seuraavaksi nappaa. (USA 1997)

Kutonen torstai 6.9. klo 21.00

Spiders 3D

★★ Huomenna saa teattereissa ensi-iltansa Marko Mäkilaakson kansainvälinen ötökkäkauhuilu It Came From The Desert. Jos siis Spiders 3D:n ajoitus on joskus kohdallaan, niin nyt. Tibor Takács putkautti perinnetietoisesti kökköilevän tieteiskauhujutun, jossa maan ulkopuolinen DNA saa jättiläishämähäkit valloilleen. Syy on huonolaatuisessa neukkuteknologiassa, mutta eipä elokuvan tehosteteknologiassakaan ole hurraamista. (USA 2013)

Hero torstai 6.9. klo 21.00