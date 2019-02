Elokuvat: Järjen kuoret pirstaleiksi lyödän pirstaleiksi sysimustassa komediassa Häiriötekijä

Häiriötekijässä esimies (Laura Birn), virkailija (Eero Ritala), Marja (Minna Suuronen), Veli (Jani Volanen), Ulla (Elina Knihtilä), Liina (Minna Haapkylä), Benny (Tommy Korpela) ja Juhis (Hannu-Pekka Björkman) selvittävät kadonnutta lentovarausta.

Pekka Eronen

Häiriötekijä

★★★★ Muistatko kotimaisen komediasarjan Ihmebantu? Sen vinksahdusta kun vääntää muutaman pykälän lisää, aletaan olla Aleksi Salmenperän episodielokuvan tunnelmissa. Q-teatterin esityksestä sovitettu sysimusta komedia rikkoo järjen, järjestyksen ja kunniallisuuden kuoria kuin leka kukkaruukkuja. Tommi Korpelan bileilta ja Elina Knihtilä kuolemaa tekevänä aatelisnaisena jäävät taatusti mieleen. Vaikkei haluaisikaan. (Suomi 2015)

TV2 keskiviikko 20.2. klo 21.00

Tähtiin kirjoitettu virhe

★★★★ On kai väistämätöntä, että kahden syöpää sairastavan amerikkalaisnuoren rakkaustarina vetoaa tunteisiin, mutta tätä katsoessa ei tunnu samalta kuin pässillä narussa. Shailene Woodley ja Ansel Elgort saavat hahmoihinsa samaa rehellisyyttä ja huumoria, joilla John Greenin alkuperäinen romaanikin on lukijoita valloittanut. Vaikka kuolema kurkistelisikin olkapään takaa, on viime kädessä kyse elämästä ja halusta elää sitä. (USA 2014)

Sub keskiviikko 20.2. klo 21.00

Mutafukaz

★★ Shojiro Nishimin ohjaama toiminta-animaatio pohjautuu ranskalaisen Guillaume Renardin sarjakuvaan. Siitä omaksuttu tyyli jaksaakin aluksi silmää virkistää. Niin kuin myös japanilaisen animen, katutaiteen ja pelien vaikutteet. Pitemmän päälle väkivaltainen roiskuttelu ja holtiton juonenheittely alkavat kuitenkin puuduttaa. Liki loputtoman kalifornialaisen takaa-ajon kohteena on pizzalähetti Angelino. Ensiesitys. (Japani/Ranska 2018)

Yle Teema & Fem keskiviikko 20.2. klo 22.00