Elokuvat: Kipuilla voi yhdessäkin – kaksi särkynyttä sielua saavat oivat tulikit Jennifer Tillystä ja Bradley Cooperista

Liv

Unelmien pelikirjassa kahta särkynyttä sielua näyttelevät

Pekka Eronen

Unelmien pelikirja

 David O. Russell ohjasi Matthew Quickin esikoisromaanista kipuilevan elokuvan, jossa nuori leski Tiffany tutustuu bipolaariseen Patiin. Tämä on päässyt pakkohoidosta vanhempiensa hoiviin. Kaksi särkynyttä sielua saivat Jennifer Tillystä ja Bradley Cooperista oivat tulkit. Makeutusaineista ei ole tietoa, vaikka periaatteessa romanttisen komedian lajissa mennään. Robert De Niro ja Jacki Weaver esittävät Patin vanhempia. (USA 2012) Liv maanantai 27.8. klo 21.00

Valehtemisen sietämätön keveys

★★★ Huumori on kuin hapansilakka: vahvasti makuasia. Matthew Robinsonin komediassa eletään maailmassa, jossa kukaan ei osaa valehdella – kunnes yksi oppii. Se on aika pakerrettu lähtökohta elokuvalle, mutta käsikirjoittaja-päätähti Ricky Gervaisin kunniaksi on sanottava, että ideasta irtosi hänelle tyypillistä nöyryytysten komediaa. Samalla luikurin laskemisen hyvät puolet muistetaan. (USA 2009) TV5 maanantai 27.8. klo 21.00

Komisario Beck tähtäimessä

★★★★ Beck -sarjan fanille voi tämä tulla yllätyksenä. Missä Peter Haberin empaattisesti niiskuttava komisario? Entä reteä Martin Persbrandt ja se naapurin hassu niskatukiäijä? Tosin Bo Widerbergin elokuva on lähempänä Sjöwallin & Wahlöön kirjojen sähköistä kansankotidekkaria kuin tasatahtinen tv-sarja. Sairaalamurhan tutkimuksista edetään paniikkitunnelmiin, jotka polttavat ikävästi taas, kun länsinaapurissa palavat autot. (Ruotsi 1976) Yle Teema & Fem maanantai 27.8. klo 22.00