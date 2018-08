Elokuvat: Sota on ohi! Brittikomediassa teiniprinsessat Elizabeth ja Margaret livahtavat juhlimaan kansan pariin

Yle Kuvapalvelu

Brittikomediassa teiniprinsessat Elizabeth ja Margaret livahtavat Lontoon yöelämään.

Pekka Eronen

Kuninkaalliset riehat

Sota on päättynyt. Teiniprinsessat Elizabeth ja Margaret (Bel Powley) karkaavat palatsista juhlimaan kansan pariin. Julian Jarrodin elokuva on kuvitelmaa, mutta kepeästi ja vähän kaihoisastikin se nuoruuden menohalut ja velvollisuuksien taakan rinnastaa. Sarah Gadon hellyttää tulevana kuningattarena, joka 19-vuotiaana haaveilee tavallisesta elämästä. Tämä käy viihteestä The Crownin jatkoa odotellessa. Ensiesitys. (Britannia 2015) TV1 keskiviikko 29.8.klo 21.35

Panttivanki

★★★ Amerikkalaisjännäreiden perustarinoita on se, kun menneisyyden pahuus ujuttautuu rauhalliseen pikkukaupunkiin. Ranskalainen Florent Siri ohjasi sen tavallista jämäkämmällä otteella. Bruce Willis on poliisipäällikkö, jonka pehmeän laskun eläkepäiville nuorisorikolliset pilaavat. Vanhat taidot panttivankineuvottelijana ovat tarpeen, kun eristäytyneen liikemiehen (Kevin Pollack) talossa iskee päälle kidnappausdraama. (USA/Saksa 2005) Hero keskiviikko 29.8. klo 21.00

Ristituulessa

★★★★ Vertauskuvallisesti voi sanoa, että aika pysähtyi, kun Neuvostoliitto 1940-luvun alussa miehitti Viron. Martti Helden elokuvassa niin tapahtuu ihan kirjaimellisesti. Kun kyyditykset Siperiaan käynnistyvät, ihmiset jähmettyvät aloilleen, ja kamera kiertää lohduttomissa näkymissä. Traaginen rakkaustarina kietaisee keskittyneen katsojan taikapiiriinsä. Puhetta on puhuttelevien kirjeiden ja päiväkirjamerkintöjen verran. (Viro 2015) Yle Teema & Fem keskiviikko 29.8. klo 21.50