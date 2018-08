Elokuvat: Sukupolvensa tärkeimmät miestähdet Robert De Niro ja Al Pacino ovat rosvo ja poliisi kutsumustyössä

Yle Kuvapalvelu

Michael Mannin rikoselokuvassa sitkeä poliisi (Al Pacino) yrittää saada kiinni ryöstäjäjoukkiota, jonka pomoa Robert De Niro esittää.

Pekka Eronen

Heat – ajojahti

★★★★★ Michael Mannin sähköisessä rikoselokuvassa ammattilainen on ammattilainen – molemmin puolin lain rajaa. Ohjaaja sai konkarikonnan ja -poliisin rooleihin sukupolvensa tärkeimmät miestähdet Robert De Niron ja Al Pacinon. Yksinäisten susien hahmot ovat periaatteessa kliseitä, mutta alakulon sinertävä kajo ja kutsumustyön punertava polte hehkuvat kummassakin kuin anniskeluravintolan valo janoisen vaeltajan yössä. (USA 1995) Yle Teema & Fem perjantai 31.8. klo 21.00.

Tappajan näköinen mies

★★★ Lain ja rikoksen välillä on raja tässäkin elokuvassa, mutta Matti Rönkä on asettanut sinne pyöröoven. Lauri Nurkse ohjasi tämän romaanisa totisen salamurhadraaman, jota laadukas näyttelijäkaarti kohentaa. Samuli Edelmann on Röngän kirjojen antisankari Viktor Kärppä, joka inkeriläisenä paluumuuttajana on suhteellisen maaton mies. Riskinhallinta pettää, ja monialayrittäjä löytää itsensä keskeltä poliittista hämäräpeliä. (Suomi 2015) MTV3 perjantai 31.8. klo 20.00

John Wick

★★★★ Ensin menee vaimo, sitten auto ja koira – kaksi viimeksi mainittua venäläismafioson pojan vuoksi. On selvää, ettei kostoa voi välttää, ja se on suolainen. Ohjaaja Chad Stahelski on Keanu Reevesin entinen sijaisnäyttelijä ja stunt-koreografi, joka tietää, miten Matrix-tähdestä saadaan tehot irti. Entinen palkkamurhaaja käy gansteripomon (Michael Nykvist) porukoita päin semmoisella vimmalla, ettei juonen heppoisuus haittaa. (USA 2014) Nelonen perjantai 31.8. klo 0.20