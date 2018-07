Elokuvat: Tieraivo rassaa Argentiinassakin – purevat tarinat kertovat myös häistä ja parkkisakosta

Mustan huumorin sävyttämissä Villeissä tarinoissa pinna katkeaa. Yhdessä tarinoista Erica Rivas on Romina ja Diego Gentile Ariel.

Pekka Eronen

Villit tarinat

★★★★ Nyt ei pääse sanomaan, että telkkarista tulee aina sitä samaa. Damián Szifronin musta komedia kertoo purevan julmia tarinoita Argentiinan vahvasta elokuvamaasta. Kostoa hautovista episodeista ikimuistoisimmissa viedään suomalaisittainkin tuttu tieraivo tappiinsa ja odotellaan, kuinka räjäytysmies hoitaa pysäköintiongelman. Jälkimmäisessä tarinassa on Ricardo Darin, tangomaan tunnetuin näyttelijä. Ensiesitys. (Argentiina 2014)

Yle Teema & Fem perjantai 20.7. klo 21.00

State of Play

★★★★ Väittävät, että totuus on mennyttä aikaa, mutta ainakin Kevin Macdonaldin jännäridraamassa sitä kaivetaan hanakasti esiin. Asialla on perinteiseen tapaan toimittaja – takkuinen, mutta rehti vapaan sanan konkari, jonka rooliin Russel Crowe sopii täydellisesti. Ben Affleck on tämän vanha kaveri ja kongressiedustaja, jonka avustaja kuolee hämärissä olosuhteissa. Elokuva pohjautuu samannimiseen, tiiviiseen BBC-sarjaan. (USA 2009)

TV5 perjantai 20.7. klo 21.00

Hummingbird

★★★ Hiljainen toiminnan mies takoo kelmit pois päiväjärjestyksestä: brittitähti Jason Stathamin toimintajännäreissä on vakiintunut kaava, mutta Steven Knightin elokuva ei maistu toissaviikon tähteiltä. Sankarilla ei suinkaan ole oitis puku pykälässä, sillä sotaveteraani Joey on vajonnut pummiksi. Lontoolaiset korttelitunnelmat ja puolalaisen nunnan (Agata Buzek) hahmo tuovat rahtusen tunnetta tavanomaisiin kostohommiin. (Britannia 2013)

Hero perjantai 20.7. klo 21.00