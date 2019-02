Elokuvat: Tove Idströmin tarinassa siivooja ottaa vastuun – elokuva on ajankohtainen tänäänkin

Pekka Eronen

Eila

★★★★ Tove Idström kuoli 64-vuotiaana tämän kuun 7. päivänä. Tuotteliaan ja monipuolisen käsikirjoittajan muistoksi ohjelmistoon napattiin pikaisesti tosipohjainen työtaisteludraama yli 15 vuoden takaa.

Hyvin se on aikaa kestänyt. Onhan saneerausten ja yksityistämisien into tuottanut ankeita uutisotsikoita ihan näinäkin päivinä.

Kimmoke saatiin Rakennushallituksen härskistä tempauksesta ja sen seurauksista 1990-luvulla. Valtio irtisanoi palkkalistoilla olleet siivoojat laittomasti ja polkaisi saman tien pystyyn uuden yhtiön. Samat työntekijät kelpasivat sinne, mikäli olivat valmiita tinkimään jo ennestään niukoista palkkioistaan ja eduistaan.

Tapaus on tosi, mutta Idström kuvitteli siihen omat henkilöt, tapahtumat ja tunteet. Niin tuohtumus vääryyksistä sai iskevän muodon.

Vahvaa draamaa

Sari Mällinen tekee elämän kokoista sankaruutta hehkuvan roolin nelikymppisenä naisena keskellä höykytystä. Eila Salosella on työpaikka vaakalaudalla, hermoileva poika (Hannes Suominen) palaamassa vankilasta ja vastuun taakka niskassa. Laiskanpulskeasta avomiehestä (Ilkka Koivula) on lähinnä vain rallattelemaan.

Siksi Eila ei oitis liity lakkorintamaan, vaikka työkaverit rikkuriksi haukkuvatkin. Jonkun on pidettävä huoli arjen pyörityksestä.

Juuri siitä on viime kädessä kyse silloinkin, kun todella suuri luuta alkaa lakaista ja selviytymiskonstit on mietittävä uusiksi. Jonkun on myös uskallettava älähtää, kun iso koneisto vyöryy vastaan.

Eila on ohjaaja Jarmo Lampelan jäljiltä vahvasti arjen ja pesuaineen hajuista draamaa, mutta uskottava myötätunto siitä huokuu. Toivottavasti joku kirjoittaa tämmöisiä elokuvia vielä Idströmin jälkeenkin. Citysinkkujen suhdesuhinoiden lomassa jonkun pitäisi kertoa, missä Suomessa oikeasti mennään. (Suomi 2003)

